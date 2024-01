Düsseldorf zieht ins Halbfinale ein. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Hamburg - Fortuna Düsseldorf steht als erster Halbfinalist im deutschen Fußball-Cup fest. Im Duell zweier Zweitligisten setzten sich die Gäste in Hamburg beim heuer erstmals besiegten Ligatabellenführer St. Pauli im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Carlo Boukhalfa hatte die Hamburger mit dem Tor zum 2:2 in der 121. Minute noch ins Elfmeterschießen gebracht. Dort verwertete Christos Tzolis den entscheidenden Versuch in Panenka-Manier.

Neuzugang Marlon Mustapha kam bei den Siegern wie David Nemeth bei den Verlierern nicht zum Einsatz. Die weiteren Viertelfinal-Paarungen lauten Hertha - Kaiserslautern, Leverkusen - Stuttgart und Saarbrücken - Mönchengladbach. (APA, 30.1.2024)