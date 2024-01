Ich bin erst jetzt, in der zweiten Woche, in die aktuelle Staffel eingestiegen. (Ich war selbst im Dschungel unterwegs, aber im südafrikanischen. 2022 haben sich dort bereits Harald Glööckler, Anouschka Renzi und Tara von "Saturday Night Fever" gematcht.) Um mitreden zu können, habe ich mir eine eigene Dschungelprüfung auferlegt und alle bisherigen Folgen an einem Tag durchgeschaut. Ob das Fan-Liebe oder eine masochistische Veranlagung ist, ist schwer zu unterscheiden. Aber jetzt bin ich up to date und fühle mich, als wäre ich selbst mit Kim und Mike in einer Beziehung gewesen.

Leyla und Kim im Clinch. Foto: RTL

Vielleicht liegt es am Binge-Watching, kaum emotionale Verbundenheit mit den Campern zu spüren. Es gibt keine Galionsfigur, keine herausstechend interessante, witzige, zerbrechliche Figur, der ich den Sieg gönne. (Ich denke an dich, Königin Djamila.) Ja, Lucy und Fabio sind nett, aber blasse Charaktere. Twenty4Tim und Leyla haben sich von nervig zu weniger nervig bis sogar beeindruckend tough gemausert. Aber ein Herz habe ich dieses Jahr für niemanden. Von daher war es auch vollkommen egal, dass Heinz Hoenig gestern aus gesundheitlichen Gründen von Pfleger Bob aus dem Camp geholt wurde.

Heinz Hoenig hat am Dienstag das RTL-Dschungelcamp verlassen. Foto: RTL

Briefe an die Stars

Die Alten sterben wie die Fliegen, die Jungen reißen das Ruder an sich. Die Gen Z gibt ohnehin schon lange den Marsch vor: mit ihren Geschichten, ihrem Drama, ihren Kommentaren. Die Alten? Die haben sich lethargisch dem Dschungel ergeben. Die Jungen? Auch wenn es nervt, wenigstens sorgen sie ein wenig für Stimmung. Kim kann ich nicht mehr zuhören, aber immerhin gibt sie den Mitcampern Futter für Diskussionen. Ich bin halt hungrig nach Drama, da nehme ich selbst das klitzekleinste Krümelchen.

Dass ich für diese Glosse hier auch noch die Brieffolge ausfasste, ist die nächste Prüfung für mich. Ich hasse sie. Ich hasse jeden Aspekt daran, wenn sich die Stars gegenseitig irgendwelche emotionsschwangeren Plattitüden aus dem Whatsapp-Kosmos vorlesen. Immerhin gibt mir das Gefühlsspektakel Zeit, etwas Sinnhaftes zu machen: Ich habe Zähne geputzt, Pyjama angezogen, Wäsche gewaschen, Staub gesaugt, ein Gulasch gekocht, mit meiner Mama telefoniert, Blumen umgetopft, Sport betrieben, einen Ausflug gemacht, alle sieben Harry-Potter-Teile gelesen, ein Studium absolviert, den Nahostkonflikt gelöst, zwei Nobelpreise gewonnen und das Perpetuum mobile erfunden.

Lucy mit Brief im RTL-Dschungel. Foto: RTL

Dieter und Delulu

Apropos Perpetuum mobile: Mike war für Kim – oh, Überraschung! – wieder mal Thema: "Ich möchte nichts von Mike, sonst hätte ich ihn mir genommen", sagt sie ernsthaft. Die Delulu-Königin krachte mit Leyla zusammen, die, genauso wie wir, einfach keinen Bock mehr auf das Geleier hat. Mit Twenty4Tim diskutierte Kim, mit welchem Promi man schlafen würde. Sie selbst hatte, eh klar, schon mit Weltstar The Weeknd Sex (Sie doch auch, oder?), und Tim findet Dieter Bohlen sexy. Muss man nicht verstehen, aber ich hatte schon Gespräche mit Freunden, die mit Gernot Blümel geschlafen hätten (vor der Regierungszeit). Lucy sammelte vier Sterne in einer Prüfung, die eine wirklich beeindruckende Kulisse hatte, und Kim und Mike sind für den nächsten Auszug angezählt. Ein sehr Romeo-und-Julia-eskes Ende für die beiden. Romantisch! (Kevin Recher, 31.1.2024)