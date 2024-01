Der US-Trompeter überzeugte am Montag mit Gitarrist Bill Frisell und Drummer Gregory Hutchinson

Ambrose Akinmusire: Erfrischend unberechenbares Spiel imago/ZUMA Press

Wien – Es ist Kopfmusik, was Trompeter Ambrose Akinmusire im Porgy & Bess mit Gitarrist Bill Frisell und Drummer Gregory Hutchinson bietet. Der Vorwurf einer emotionsfreien, intellektuellen Musik – die gibt es ohnedies nicht – ist damit natürlich nicht gemeint. Kopfmusik meint: In den Denk- und Fühlzentren der drei Musiker schweben unzählige Töne, ohne hörbar zu werden. Hörbar wird das Wesentliche.

Dieser introvertierte Minimalismus ist überraschend, jedenfalls für Akinmusire. Als einer der wichtigen jungen Jazzer hat der Trompeter aus Oakland in seinen Projekten durchaus auch expressiv-wütend die Komplexität afroamerikanischen Lebens in den USA evoziert, dies auch mit Rapper Kendrick Lamar. Hier jedoch seine verinnerlichte Seite, an welcher der subtile Bill Frisell gewichtigen Anteil hat.

Der Stille entlang

Der US-Gitarrist, der nicht einfach Akkorde zupft, mit seinen Loop-gewürzten Begleitsounds und -riffs vielmehr Tongemälde pinselt, tritt mit Akinmusire gerne in Dialoge, um spontane zweistimmige Kontrapunkte zu formen, während Drummer Hutchinson entlang der Stille agiert. Die drei wirken wie eine Spieldose des Spontanen, in der oft nur eine Musikphrase variiert wird, bis deren Reduktion ein Stück beendet. Musikalisches Mikado gleichsam.

Akinmusires Spiel ist in Summe unberechenbar. Er pendelt zwischen Einzelnoten, denen er freejazziges Gepräge verleiht, Poesie und rasenden kurzen Linien. Auch wenn er in einem Intro im Stil barocker Präludien weit ausschwingende Arpeggios zelebriert, zählt jeder Ton. Kein Verschwender. (Ljubisa Tosic,31.1.2024)