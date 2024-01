Der grüne Gesundheitsminister will bis Herbst weiterregieren

Wenn die Kultur einmal prominent in den ORF-Hauptnachrichten landet, muss Gewaltiges passiert sein! Tatsächlich: Im Südbahnhotel am Semmering gab es eine Zwangsräumung gegen Regisseur Paulus Manker. Ebendort gastierte er mit seinem Lebensstück "Alma" – offenbar zu lange. Man sieht ihn Wutgrimassen schneiden, ein schwarzer Sarg wird wegtransportiert – ist in diesem schon die Demokratie, wie wir sie kennen?

"Republik nicht Rechten überlassen": Sozialminister Johannes Rauch im ORF-"Report" bei Susanne Schnabl. ORF "Report" Screenshot

"Kein Grund, Wahl vorzuverlegen"

Im "Report" ist Manker kein Thema mehr. Gesundheitsminister Johannes Rauch, statt Vizekanzler Werner Kogler erschienen, scheint nämlich Sorgen in sich zu tragen, was die liberale Demokratie anbelangt. Seine Hauptbotschaft ist natürlich "Diese Regierung ist unterbewertet!", und ja, man sei als grüne Partei darauf eingestellt, bis September zu arbeiten. Vorgezogenen Neuwahlen? "Vereinbart ist zwischen Kanzler und Vizekanzler, Einvernehmen über einen allfälligen Neuwahltermin herzustellen. Es gibt für uns keinen Grund, den Wahltermin vorzuverlegen", so Rauch. Dann aber eine Sorgenrede angesichts der Umfragen, welche die FPÖ vorne sehen.

"Nicht kampflos Rechten überlassen"

Gefährdet wären Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Freiheit der Justiz, also Fundamente des Staates. Eine Mehrparteienallianz dagegen? Die ÖVP "wird sicher entscheiden müssen, wie sie es mit der Politik der Mitte hält". Wie schnell demokratische Grundpfeiler weg sein können, sehe man an Ungarn, dessen Ministerpräsident Viktor Orbán die FPÖ als Vorbild sieht. Man werde "die Republik nicht den Rechten kampflos überlassen", so Rauch.

Das wäre doch – nach Jahrzehnten mit "Alma" – auch ein Thema für Theatermacher Manker. (Ljubiša Tošić, 31.1.2024)