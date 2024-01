Im Rahmen der Weltpremiere des Elektro-Macan wurde auch das erste Porsche-Studio in Singapur eröffnet. Eine hippe Location für junges, vermögendes Publikum

Porsche-Studio Singapore, eröffnet am 24. Jänner 2024, das erste seiner Art im Stadtstaat. Foto: Stockinger

In V1 bis V5 teilt Porsche die Welt auf. V wie Vertriebsregion, erläutern im Rahmen der Weltpremiere des Elektro-Macan Matthias Becker, Vizepräsident Region Übersee und Wachstumsmärkte, und Hannes Ruoff, Geschäftsführer Porsche Asien Pazifik, bei der Präsentation der Wachstumsstrategie in den Asean-Ländern (zehn Mitgliedsstaaten mit über 600 Millionen Einwohnern).

Matthias Becker, bei Porsche Vizepräsident Region Übersee und Wachstumsmärkte, über die Expansionspläne in der Asean-Region. Foto: Stockinger

Wir sitzen im Auditorium im Porsche-Campus (Guoco Midtown, Beach Road), nebenan war am Vorabend das erste Porsche-Studio der grünen Megalopolis eröffnet worden, Zeitpunkt und Ort sind gut gewählt, dazu gleich mehr, erst noch rasch der Hintergrund.

"Käfighaltung": 718 Cayman GT4 RS. Foto: Stockinger

V1 steht für Deutschland, V2 für Nordamerika, V3 für China, V4 für Europa exklusive Deutschland und V5 eben für Übersee und Wachstumsmärkte, darunter auch die Asean-Märkte. Von den 320.221 Porsche-Auslieferungen im Vorjahr (2022: 309.884) gingen 32.430 nach V1 (2022: 29.512), 86.059 (79.260) konnte V2 verbuchen, V3 bremste sich von 93.286 auf 79.283 ein, das schmerzt den erfolgsverwöhnten Hersteller, V4 wuchs von 62.685 auf 70.229 und V5 von 45.141 auf 52.220.

Andächtige Beschau von mythischem Sportgerät: Porsche 356, Baujahr 1959.

Derweil die ersten vier Vertriebsregionen mehr oder weniger gesättigte Märkte sind, ist in der fünften noch richtig Dynamik drin, und was Wunder, wenn die Zuffenhausener gerade im Asean-Bereich großes Wachstumspotenzial orten.

Was Wunder auch, dass sie gerade in Singapur das erste Fähnchen in die Landkarte stecken. Der 5,9-Millionen-Einwohner-Stadtstaat ist einerseits der teuerste Automarkt der Welt, andererseits werden dort ab 2030 nur mehr Elektrofahrzeuge zugelassen.

Man kann auch rasch einen Satz Felgen ordern als Kollateralschaden zur Teezeremonie im Freundeskreis. Foto: Stockinger

Beides kann Porsche: teuer und elektro. Der auf 650.000 Pkws eingefrorene Fahrzeugbestand begünstigt die vermögende Klientel, und wenn man dann nebenan durch das wie gesagt eben erst eröffnete Porsche-Studio Singapore schlendert, sieht man, wie sehr der Markenmythos auch hier zieht, vom ersten Tag an. Das kommt dem Kalkül zupass, denn die Stadt gilt als Leuchtturm für die ganze Region. Wer sich hier gut schlägt, hat schon halb gewonnen in Asean.

Es ist ein Treffpunkt für Jung und Hip, Reich und Schön. Man kann sich draußen gepflegt zum Plausch an einen Kaffee- oder Teetisch setzen, drinnen Lounge-Atmosphäre schnuppern und/oder die Porsche-Welt in zwei Etagen erlustwandeln. Sich ein schlichtes Leiberl um umgerechnet 150 Euro kaufen zum Beispiel oder ergriffen an einer Ikone wie dem 356er im Erdgeschoß verweilen, Baujahr 1959, da war Singapur eben erst selbstregierte britische Kronkolonie geworden, bis zur völligen Unabhängigkeit auch von Malaysien dauerte es noch sechs Jahre.

Ein paar schnelle Runden am Fahrsimulator, auch das ist möglich im Porsche-Studio. Foto: Stockinger

Oder den brandaktuellen GT4 RS im Gitterkäfig bestaunen. Oder am Fahrsimulator ein paar schnelle Runden drehen. Jetzt geht doch endlich weg mit der Kamera, das stört mich bei der Konzentration, ich möchte nicht schon wieder im virtuellen Schotterbett landen!

Und damit man ja draußen schon weiß, wo man ist, heißt einen ein 911 Carrera willkommen, G-Modell, zweite 911er-Generation also. Auf einem Podest, wie es sich gehört. Denn abgehoben, das gehört natürlich auch zum Porsche-Nimbus. Wenn auch meist augenzwinkernd zur Kenntnis genommen. (Andreas Stockinger, 31.1.2024)