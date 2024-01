RAF Camora wäre im Frühling 2024 auf Tour gegangen. IMAGO/Hartmut Bösener

Wien – Bereits seit Oktober leidet der Wiener Rapper RAF Camora an einem starken Tinnitus. Nun muss er all seine Termine absagen, wie er am Dienstag auf Instagram postete und seine 1,8 Millionen Follower informierte. Seine Tour werde auf das letzte Quartal des Jahres verschoben. "Es steht für mich zu viel auf dem Spiel", schreibt der Musiker und erklärt, dass ihm seine Ärzte eine "dringliche Ruhepause" verordnet hätten. "Es wäre kopflos, das Risiko einzugehen, den Beruf, den ich liebe, nicht mehr ausüben zu können", so RAF Camora.

Die Situation sei beängstigend für ihn als Musiker. Oft wache er nachts von dem Hörsturz auf und höre auch tagsüber in unterschiedlichen Situationen nichts mehr außer einen "hohen Piepton", schreibt er. Es falle ihm schwer, "verletzt" zu sein, aber seit Oktober würde ihm sein Körper deutliche Signale senden, er habe sich überlastet. Nun zieht RAF Camora die Reißleine. Bereits gekaufte Konzerttickets für seine Tour behalten ihre Gültigkeit. (red, 31.1.2024)