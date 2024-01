Christoph Grissemann hatte sich schon beleidigt ausgeklinkt aus dem Gespräch mit Stefanie Sargnagel und ihrer "Iowa"-Mitbewohnerin Christiane Rösinger in "Willkommen Österreich" am Dienstagabend. Doch ein Wort ließ ihn hochschrecken hinter dem gerade ausgiebig promoteten Buch des ORF-Gesundheitsexperten Siegfried Meryn ("Schlank auf Rezept"): "Wir haben schon einmal probiert, eine Leckbox einzurichten unter der Bühne", berichtete Sargnagel da.

"Wir haben schon einmal probiert, eine Leckbox einzurichten unter der Bühne": Christine Rösinger und Stefanie Sargnagel in "Willkommen Österreich". ORF Hans Leitner

"Eine was?"

"Eine was? Eine Leckbox?", staunte Grissemann, da erklärte die Autorin schon, woran die von Rammstein inspirierte Idee gescheitert war. Erstens: Es fanden sich keine jungen Männer bei den Lesungen, die sich dafür geeignet hätten. Und die "Iowa"-Mitbewohnerin und Co-Autorin Rösinger mit den Worten: "Das stand nicht zur Debatte. Das ist der österreichische Humor, der uns trennt."

In dem für das Buch "Iowa" gemieteten Haus in Iowa machte sich Rösinger auch schon Sorgen um ihre junge Freundin, die sich auf Tinder umtat: "Die hatten alle Waffen." Von Dates also riet Rösinger Sargnagel ab: "Geh nicht hin, die erschießen dich, wenn du dich verweigerst."

Eine nicht auf Iowa beschränkte Erfahrung mit dem Dating hatte Grissemann da schon zuvor irritiert: "Je erfolgreicher und humorvoller man ist als Frau, desto weniger Game hat man am Datingmarkt", stellte Sargnagel unter heftigem Widerspruch Grissemanns samt Rückzug hinter das Meryn-Buch fest.

"Ich pfeif ja den Bauarbeitern hinterher"

Warum moderieren eigentlich nicht zwei Frauen "Willkommen Österreich", hatte sich Co-Host Dirk Stermann da schon gefragt. "Man soll nicht so lustig sein, ich glaube, das kommt nicht so gut an", kommentierte Rösinger etwa.

Die 63-jährige Mitbegründerin der Lassie Singers hat wenig Verständnis für vermeintliche weibliche Erfolgskriterien wie den "Bauarbeiterpfiffindex", verbunden mit einem "O Gott"-Seufzen, wenn einem kein Vertreter dieser Profession mehr hinterherpfeift. "Mir hat noch nie im Leben ein Bauarbeiter hinterhergepfiffen", konstatiert Rösinger sehr fröhlich. Sargnagel legt das ohnehin gleich anders an: "Ich pfeif ja den Bauarbeitern hinterher."

Modell "debiler Religionslehrer": Christoph Grissemanns neues Toupet, bestimmt durch Publikumswahl. ORF Hans Leitner

Keine Pfiffe, aber Applaus gab's für Grissemanns neues Toupet für "Willkommen Österreich". Mehr als 100.000 hätten über die drei Perücken abgestimmt, 57,6 Prozent hätten sich für das Modell "debiler Religionslehrer" ausgesprochen. (Harald Fidler, 31.1.2024)