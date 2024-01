Zum Lenken eines Autobusses sind ein Führerschein der Klasse D und ein Mindestalter von 21 Jahren erforderlich. HANS KLAUS TECHT / APA / picture

Wien – Die Busbranche leidet unter einem Fahrermangel, in den nächsten fünf Jahren fehlen 5.000 Lenker und Lenkerinnen, so Branchenobmann Ludwig Richard. Die Wirtschaftskammer Wien und das AMS wollen dem nun mit einer Ausbildungsoffensive entgegentreten. "Wer jetzt Autobuslenker werden möchte, bekommt die Ausbildung vollständig finanziert", so die Kammer. Der Beruf des Buslenkers steht mittlerweile auf der Mangelberufsliste – trotz eines Bruttomindestlohns von 2.800 Euro.

Damit die Offensive Fahrt aufnimmt, fand kürzlich eine Jobbörse statt, an der 350 Arbeitssuchende teilnahmen. Zum Lenken eines Autobusses sind ein Führerschein der Klasse D und ein Mindestalter von 21 Jahren erforderlich. In Wien gibt es derzeit 100 Autobusunternehmen mit etwa 1.700 Autobussen, die von rund 4.300 Busfahrern gelenkt werden. Sie transportieren jährlich bis zu 150 Millionen Fahrgäste, so die Wirtschaftskammer. (APA, 31.1.2024)