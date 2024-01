Kommende Woche soll das geplante EU-Gesetz über künstliche Intelligenz, der AI Act, vom Ministerrat fixiert werden, diesen Freitag ist ein vorbereitendes Treffen dazu angesetzt. Österreich hat noch Datenschutzbedenken geäußert. Der österreichische Interessenverband Allianz Zukunft Kreativwirtschaft appelliert nun eindringlich in einem offenen Brief an die Regierung, dem AI Act zuzustimmen.

Der AI Act soll kommende Woche vom Ministerrat beschlossen werden. Hier eine Reuters-Illustration zum Thema: eine Roboterfigur vor der EU-Flagge. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Die "Allianz" verweist auf 300.000 Arbeitsplätze und einen Produktionswert von jährlich gut 34 Milliarden Euro aus den von ihr vertretenen Branchen, der etwa "zigtausende Kreative, ausübende Künstlerinnen und Künstler, Verlage, Filmproduzenten, Musiklabels, Tonstudios, Medienunternehmen, Vertriebsfirmen, Handelsbetriebe, digitale Distributionsplattformen" angehörten.

Künstliche Intelligenz sei "das Zukunftsthema schlechthin", betont die Allianz in dem offenen Brief: "Mit dem Artificial Intelligence Act ist es der EU gelungen, das weltweit erste staatenübergreifende Regelwerk für künstliche Intelligenz zu schaffen." Der Ausgleich zwischen allen Interessen sei "nicht einfach" gewesen, "aber der jetzt zur Beschlussfassung vorliegende AI Act ist ein ausgewogener Kompromiss und definitiv ein Schritt in die richtige Richtung".

"Existenziell wichtig"

Die Allianz ersucht nun Österreichs Regierung "eindringlich" um Zustimmung der EU-Vertretung Österreichs in Brüssel zum endverhandelten Text des Artificial Intelligence Act in der Coreper-Sitzung an diesem Freitag: "Keinesfalls sollte sich Österreich – wie kolportiert – am Experiment einer Sperrminorität beteiligen, die den mühevoll errungenen Kompromiss zu Fall bringen könnte." Vor allem die im AI Act festgelegten Grundregeln für den Betrieb generativer KI-Systeme seien "existenziell wichtig für die Zukunft aller Kreativ- und Medienbranchen".

Die Allianz erklärt den Appell für den nun vorliegenden Text so: "IT-Unternehmen müssen keine Sorge vor einer Überregulierung haben, die Verbraucher profitieren, und für Autoren, Künstler, Kultur- und Medienschaffende bietet der vorliegende Text ein Mindestmaß an Schutz. Auch datenschutzrechtliche Fragen wurden in den Verhandlungen intensiv erörtert."

Die EU-Institutionen Rat, Kommission und Europäisches Parlament haben den AI Act im Dezember 2023 im Rahmen einer Grundsatzeinigung angenommen. Im Digitalisierungsstaatssekretariat bestätigt man am Mittwoch auf Anfrage Bedenken des Justizministeriums in Datenschutzfragen. Es gebe noch "Aussprachen" dazu. Das bedeute aber nicht, dass sich Österreich gegen den AI Act querlege, erklärte ein Sprecher von Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP).

Eine Stellungnahme des Justizministeriums ist angefragt und wird bei Vorliegen ergänzt. (fid, 31.1.2024)