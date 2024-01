Lionel Messi kommt unter den Hammer. Also zumindest seine legendäre Serviette imago sportfotodienst

Barcelona - Beim FC Barcelona dürften am Mittwoch alle Alarmglocken angegangen sein. Die legendäre Serviette, auf der man am 14. Dezember 2000 den erst 13-jährigen Nachwuchsfußballer Lionel Messi verpflichtete, soll im März versteigert werden. Der Startpreis soll bei 350.000 Euro liegen, wie spanische Medien berichteten. Jetzt muss das finanziell klamme Barca wohl tiefer in die Tasche greifen als geplant und um die wohl berühmteste Serviette der Welt mitbieten.

Diese befindet sich im Besitz des argentinischen Spielerberaters Horacio Gaggioli, der damals half, den Argentinier zu vermitteln. Die Serviette würde im Vereinsmuseum mit Sicherheit mehr Aufmerksamkeit erregen als sämtliche Trophäen und Champions League Pokale zusammen. Das kleine Papierstück schrieb die Geschichte des FC Barcelona um.

Prestigeobjekt

Der Verein wollte die Serviette auch gerne fürs Museum haben - aber nicht jetzt, hieß es laut Gaggioli immer wieder von der Vereinsführung. Man konnte sich nicht einigen. Nun wollte der Spielerberater nicht länger warten und bot sie dem britischen Auktionshaus Bonhams zur Versteigerung an, schrieb die katalanische Tageszeitung La Vanguardia.

Für den Verein ist es ein Prestigeobjekt. Nicht wenige in der Barca-Führung waren damals skeptisch, den kleinwüchsigen Messi zu verpflichten, dem man auch noch eine Hormonbehandlung bezahlen musste. Die Verhandlungen zogen sich über Monate hin, und Messis Vater Jorge wurde langsam ungeduldig. Er traf sich ein letztes Mal im Restaurants eines Tennisclubs mit Carles Rexach und erklärte dem damaligen Sportdirektor beim FC Barcelona seine Absicht, seinen Sohn einem anderen Club anzubieten. In diesem Moment nahm Rexach eine Serviette und unterzeichnete.

Achtmaliger Weltfußballer

Aus dem kleinen Burschen aus der argentinischen Provinz wurde schließlich einer der besten Spieler der Fußballgeschichte, der den FC Barcelona in glorreiche Zeiten führte. Der achtmalige Weltfußballer wurde vor zwei Jahren als Kapitän mit Argentinien Fußballweltmeister, holte für den FC Barcelona vier Champions-League-Titel und gewann zehn Mal die spanische Liga. Nach 672 Toren in 778 Pflichtspielen und 35 Titeln verließ Messi 2021 die Katalanen und wechselte zu PSG. Derzeit spielt der Superstar bei Inter Miami. (APA; 31.1.2024)