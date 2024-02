Hobbygärtnerinnen scharren schon in den Startlöchern. Wer auf Frühling und Sommer vorbereitet sein will, kann jetzt schon was tun

In den Gärtnereien und Supermärkten warten die Frühlingsblumen darauf, gekauft zu werden, die ersten Päckchen mit Saatgut liegen bereits in den Regalen. Wenn die Temperaturen an einzelnen Tagen fast an der Zehn-Grad-Marke kratzen, juckt es viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner unter dem grünen Daumen. Sie wollen endlich loslegen.

Gemüsepflanzen sprießen und wachsen um diese Jahreszeit im Innenbereich, am Mitte Mai dürfen sie dann nach draußen. Getty Images/iStockphoto

Doch was kann man im Februar schon tun? Eine, die sich damit auskennt, ist Theresia Starkl vom gleichnamigen Gärtnereibetrieb. Sie rät zuallererst dazu, nicht aufs Gießen zu vergessen. Das passiere im Winter häufig. Doch sobald die Tage frostfrei sind, sollte man die Pflanzen wieder mit Wasser versorgen. Denn die meisten erfrieren nicht im Winter, sie vertrocknen.

Auf den Fensterbänken lassen sich schon ab Mitte Jänner Pflanzen vorziehen – vor allem jene, die langsam wachsen. Dazu gehören etwa Zucchini, Paprika, Tomate oder Gurke. Mitte Mai dürfen sie dann draußen weiterwachsen. Auch Blumen können so schon angebaut werden. Wann genau, steht immer hinten auf den Samenpackungen. "Da kann man nur wenig falsch machen, und es macht Freude, den Pflänzchen beim Wachsen zuzusehen", sagt Starkl.

Einige Pflanzen können auch jetzt schon im Freiland ausgesät werden, etwa Knoblauch, Frühlingszwiebel oder Schnittlauch.

Bäume und Sträucher stutzen

Wer nicht nur einen Balkon oder eine Terrasse, sondern einen Garten sein Eigen nennen kann, sollte Kernobstbäume zurückschneiden, bevor sie zum ersten Mal austreiben, dazu gehören etwa Apfel, Birne und Quitte. "Das Zurückschneiden klingt schwierig, ist aber eigentlich recht einfach", sagt Starkl. Steinobst wird übrigens im Herbst nach der Ernte geschnitten.

Auch Stauden und Ziersträucher sollten um diese Jahreszeit zurückgeschnitten werden. Die Faustregel ist: Alles, was nicht im Frühjahr blüht, ist jetzt dran – Hortensien ausgenommen. Frühjahrsblüher wie Forsythie, Magnolie und Duftschneeball sollte man erst nach der Blüte stutzen. Beim Staudenrückschnitt könne man nicht viel falsch machen, sagt Starkl. Die meisten würden ein radikales Stutzen vertragen. Wer aber Insekten wie Marienkäfern, Schmetterlingen und Co. einen Rückzugsort während der kalten Tage bieten will, lässt die Stauden noch bis Ende März stehen - oder, "und das würde ich empfehlen, wenn man den Garten aufgeräumter haben will, man bewahrt den Rückschnitt in einer kleinen Ecke im Garten auf, wo die Insekten weiterhin Winterschlaf halten können", sagt Starkl. (Bernadette Redl, 11.2.2024)