Bei Modeaccessoires ist es oft nicht weit her mit der Funktionalität. Ganz anders die Tote-Bag. Die Tragetasche ist äußert praktisch. Sie ist groß und robust – ideal als täglicher Begleiter. Kein Wunder also, das die meisten Marken entsprechende Modelle im Angebot haben. Je nachdem; in welchem Preissegment die Unternehmen positioniert sind, gibt es die Tragetaschen von günstig bis teuer.

Der Screenshot aus dem Online-Shop von Emily Mariko zeigt die berüchtigten Tote-Bags. Screenshot

Doch 120 Dollar für eine Tote-Bag der Influencerin Emily Mariko sind anscheinend zu viel. Auf Social Media brach zuletzt ein Shitstorm über die US-Amerikanerin herein. In zahlreichen Kurzvideos beschweren sich Userinnern über den überzogenen Preis der Tragetasche. "120? Wohl eher 12 Dollar", "minimalistische Ästhetik, maximaler Profit", "Schaut billig aus" kommentierten Marikos Follower unter anderem das Kurzvideo, in dem die Tragetasche vorgestellt wird. Tatsächlich schaut die Tote-Bag darin nicht besonders hochwertig auch. Sie zeichnet sich auch nicht durch besonderes Design aus: einfärbiger, dicker Leinenstoff in "Eukalyptus" oder "Erdbeermilch", cremefarbene Tragegurte und ein kleines Täschchen für Schlüssel oder Geld im Inneren der Tasche, versehen mit dem Namen der Influencerin.

Eine Tiktok-Userin bekrittelt in einem eigenen Kurzvideo als Reaktion auf die Tote-Bag, sie habe das gleiche Modell auf der Onlinehandelsplattform Alibaba gefunden – um einen Bruchteil des Preises, den Emily Mariko verlangt.

Reichweite als Preisargument

Ob Alibaba, ein Unternehmen, das Billigware zum Schleuderpreis um die Welt schickt, ein gutes Gegenbeispiel ist, darf bezweifelt werden. Kritisieren darf man die Preisgestaltung der Influencerin aber natürlich trotzdem. Nur weil sie über eine entsprechende Reichweite verfüge, könne sie es sich erlauben, ihre Tragetaschen so teuer zu verkaufen, lautet ein Vorwurf. Auf Tiktok folgen Emily Mariko 12,7 Millionen Menschen, auf Instagram 1,7 Millionen. Bekannt wurde sie durch ein Rezept zur Verwertung von übriggebliebenem Reis. Ihre "Salmon Rice Bowl" ging viral. Auch ihre sündhaft teure Hochzeit machte Schlagzeilen – und nun eben ihre Tote-Bag.

Der Fall illustriert gut, dass der Verkaufspreis von Produkten nicht immer eins zu eins auf die verwendeten Materialien zurückzuführen ist. Man zahlt immer auch das Image der jeweiligen Marke mit. Dass in dem Fall der Tragetasche von Emily Mariko gar kein Logo aufgedruckt ist, tut nichts zur Sache. Die Influencerin präsentierte sie vermeintlich beiläufig schon vor Verkaufsstart in einigen ihrer Kurzvideos, kreierte dadurch einen Hype: Ihre Follower wollten auch diese Tasche haben. Und Ende Jänner konnten sie sie dann tatsächlich kaufen. Und sie taten es auch! Die Tote Bags sind trotz des stolzen Preises mittlerweile ausverkauft. Angesichts dieser lukrativen Einnahmequelle lässt sich so ein kleiner Shitstorm bestimmt leicht aushalten. (Michael Steingruber, 31.1.2024)