Außerdem eine Reportage über die verrückteste Lotterie der Welt, eine Doku über das New York der Ratten und Anthony Hopkins in "The Father"

19.40 REPORTAGE

Re: Die verrückteste Lotterie der Welt Zehn Tage vor dem großen Ereignis probt Ainhoa im Lotterie-Saal von La Granja de San Ildefonso in Madrid: Schülerinnen und Schüler des Internats singen traditionell bei der großen Weihnachtslotterie die Losnummern vor. Bis 20.15, Arte

Haben ein schwieriges Verhältnis zueinander: Alison und Clint Eastwood als Tochter und Vater in "The Mule", ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF / ProSieben / Warner Bros.

20.15 CLINT EASTWOOD

The Mule (USA 2018, Clint Eastwood) Der Kriegsveteran Earl Stone (Clint Eastwood) sieht sich nach dem Konkurs seiner Blumenzucht gezwungen, Geld als Drogenkurier zu verdienen. Verfolgt vom FBI, bekommt er es mit Häschern des mexikanischen Kartells zu tun. In seinem Alterswerk setzt Eastwood einmal mehr auf alte Tugenden – und ein integratives Amerika. Bis 22.00, ORF 1

20.15 DOKU & DISKUSSION

Das erstaunliche Leben der Ratten – Unterwegs in Rat City Die Wissenschaftsdoku begibt sich auf eine an Überraschungen reiche Entdeckungsreise durch das New York der Ratten. Danach diskutiert Gert Scobel ab 21.00 mit seinen Gästen über Die Angst-Falle und wie wir unsere Resilienz stärken können. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Nur Bares ist Wahres Während viele Jugendliche mit der Verdrängung des Bargelds als Zahlungsmittel gut leben können, gibt es für Ältere auf dem Land zum Bargeld keine Alternative. Gemeinsam kämpfen die Menschen in ihrer Gemeinde mit ungewöhnlichen Mitteln gegen die Schließungspläne der großen Bankinstitute und für ihr Recht auf Bares. Bis 22.00, ORF 2

22.20 SCIENCE-FICTION

Terminator 3 – Rebellion der Maschinen (Terminator 3 – Rise of the Machines, USA 2003, Jonathan Mostow) Eine unkaputtbare Terminatrix kommt mit bösen Absichten aus der Zukunft, der alte Terminator (Arnold Schwarzenegger) stellt sich dem Kampf. Fazit: ein mit Steroiden aufgepumptes, selbstironisches B-Movie. Bis 0.50, Vox

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind teure Rekordkrankenstände, die Geschäfte von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und die Auswirkungen der Huthi-Attacken auf Frachtschiffe. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Der Kabarettist Andreas Vitásek, der Theaterdirektor Thomas Gratzer, die Ex­tremsportlerin Stefanie Millinger und die Psychologin Johanna Constantini sind zu Gast im ORF-Nighttalk bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

0.35 DRAMA

The Father (F/GB 2020, Florian Zeller) Der Witwer Anthony, ein gutsituierter Patriarch, lebt seit 30 Jahren in seiner Londoner Wohnung, als ungeahnte Veränderungen und ihm offenbar fremde Personen zunehmend für Irritationen sorgen. Florian Zeller macht in der Filmadaption seines Theaterstücks den Verlauf einer Demenzerkrankung richtiggehend am eigenen Leib spürbar. Anthony Hopkins brilliert in der Hauptrolle, für die er mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Bis 2.05, ORF 2