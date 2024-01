Berlin – Der deutsche Verfassungsschutz ordnet seinen ehemaligen Präsidenten Hans-Georg Maaßen laut Informationen von T-Online und des ARD-Politikmagazins "Kontraste" als Extremisten ein. Der 61-jährige frühere Spitzenbeamte sei im nachrichtendienstlichen Informationssystem des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) im Bereich Rechtsextremismus gespeichert, berichten die deutschen Medien. Er gilt damit als Beobachtungsobjekt.

Der Vorsitzende des rechtskonservativen Vereins "Werteunion" wollte Anfragen zu den Ermittlungen nicht beantworten, veröffentlichte aber am Mittwoch auf seiner Website den Bescheid des Verfassungsschutzes.

Hans-Georg Maaßen beim CDU-Kreisverband Schmalkalden-Meiningen. IMAGO/ari

Maaßen hatte in seiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident, aber auch danach immer wieder für Aufregung gesorgt. So erklärte er im Widerspruch zu Bundeskanzlerin Angela Merkel, im ostdeutschen Chemnitz habe es im August 2018 keine Hetzjagden auf Ausländer gegeben, verurteilte die Veröffentlichung des Ibiza-Videos und ortete "linksradikale Kräfte in der SPD". (red, 31.1.2024)