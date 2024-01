Private Geldgeber werden für Unternehmen wichtiger. Auch als Assetklasse gewinnt Private Equity wieder mehr Aufmerksamkeit. IMAGO/Elmar Gubisch

Die Beteiligung an einem Unternehmen über den Kauf von Aktien ist in Österreich ein bekannter Weg. Weniger bekannt ist die Möglichkeit, sich via Direktinvestition an einem Unternehmen zu beteiligen. Um diese Art von Investment – also Private-Equity-Beteiligungen – wieder mehr ins Zentrum zu rücken, hat die Erste Group eine Plattform gegründet, die Private-Equity-Beteiligungen auch für Privatinvestoren öffnen soll.

Bisher sind es vor allem institutionelle Investoren, die sich direkt an Unternehmen beteiligt haben. Das liegt auch an der Größenordnung des Investments, "denn meist werden fünf bis zehn Millionen Euro in eine derartige Beteiligung gesteckt", sagt Maximilian Clary und Aldringen, Head of Private Banking and Wealth Management der Erste Group. Zudem sei der bürokratische Aufwand hoch gewesen.

Ein Fonds soll den Zugang vereinfachen. Gemeinsam mit der Partners Group, einem Schweizer Private-Equity-Manager, wird die Erste Group diesen Fonds auflegen, weitere Produkte folgen. Ab 50.000 Euro kann über den Fonds in Unternehmen direkt investiert werden. "Der Fonds ist endbesteuert, ein Verlustausgleich findet automatisch statt", sagt Clary und Aldringen. Nachschusspflicht gibt es nicht. Anleger müssen sich aber bewusst sein, dass sie ihr Geld mit so einem Investment längerfristig binden.

Investiert werden soll das eingesammelte Geld in Unternehmen, die in die Buyout-Phase fallen. Dazu gehören Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen und soliden Finanzen. Angestrebt wird jeweils eine Mehrheitsbeteiligung, um als Investor mitgestalten zu können.

So geschehen ist das etwa beim Schweizer Uhrenhersteller Breitling, in dessen Räumlichkeiten in Wien am Mittwoch zum Pressegespräch geladen wurde. Seit rund zwei Jahren ist die Partners Group an Breitling beteiligt. "Klar habe es zu Beginn auch Unsicherheit darüber gegeben, was es bedeute, einen Investor ins Boot zu holen", sagt Thomas Hanauer, Sales Trainer bei Breitling. Doch rasch habe sich gezeigt, dass das Know-how der Partners Group dem traditionellen Uhrenhersteller in seiner Weiterentwicklung geholfen habe.

Falsch fokussiert

Breitling habe sich in den vergangenen Jahren viel zu sehr auf das Uhrwerk und dessen Entwicklung konzentriert und zu wenig auf die Marke, den Vertrieb und neue Zielgruppen. Mit dem Kapital des Investors habe man expandiert und in den vergangenen zwei Jahren knapp 60 Boutiquen eröffnet. Das habe nicht nur zur Stabilisierung der Marke beigetragen, sondern auch neue Jobs geschaffen.

Die Anlageklasse Private Equity sei in den vergangenen Jahren aufgrund der guten Performance wieder mehr ins Interesse gerückt, sagt Markus Pimpl, Managing Director der Partners Group. Er nennt rund 15 Prozent Rendite als Größenordnung, die in den vergangenen Jahren erreicht worden ist.

Global betrachtet seien rund 103 Billionen US-Dollar in Private Equity investiert. 59 Prozent davon halten institutionelle Investoren, 41 Prozent Privatkunden. Der Fonds der US-Universität Yale etwa hat 39 Prozent seiner Assets in Private-Equity-Beteiligungen investiert. Das ist damit auch die größte Assetklasse im Fonds. Sieht man sich im Vergleich dazu europäische Pensionsfonds an, so werden dort lediglich 0,20 Prozent (Wert aus 2019) in Private Equity investiert.

Da immer weniger Unternehmen an die Börse wollen, falle die Kapitalaufbringung über einen Börsengang immer öfter weg. Investoren und damit auch Private-Equity-Geldgeber werden stärker nachgefragt. In den USA sind 87 Prozent aller Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Dollar in privater Hand. Interessante Chancen sieht Clary und Aldringen auch bei Familienbetrieben, deren Nachkommen diese nicht übernehmen wollen. (Bettina Pfluger, 1.2.2024)