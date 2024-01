Im Prozess gegen Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss wurde am Mittwoch ein russischer Geschäftsmann – per Video aus Moskau zugeschaltet – als Zeuge einvernommen. Thema war ein Bewerbungsgespräch mit dem einstigen Vorstand der Staatsholding Thomas Schmid. Foto: APA / Eva Manhart

Also, Gospodin Rat, die Sache war so: Ich bin einer von diesen russischen Biznesmeny, mit georgisch Hintergrund, paschalsta. Ich habe da Ölprojekt in Georgien, kann aber nicht sagen, was und wo, ist maximal sekret!!! Also da habe ich einen Kapo gesucht. Macht nichts, wenn er nix weiß über Öl. Und da hat Freund von Freund in London gesagt, sprich mit Schmid Thomas aus Awstrija, guter Mann.

Da haben wir gesprochen in Amsterdam und waren gut essen, und da hat Thomas Schmid über früheren Chef Sebastian Kurz erzählt, was war Kanzler von Awstrija und immer gut mit Wladimir Putin, aber jetzt vor Gericht in Wena und Thomas Schmid hat gesagt, er hat gelogen über Gospodin Kurz, weil Staatsanwalt schickt ihn sonst in Awstrija Gulag.

Dann ist gekommen Anwalt von Gospodin Kurz nach Tbilisi in Awstrija Botschaft und wir haben gemacht starkes Papier, dass ich schwöre, dass Thomas Schmid gesagt hat, er lügt über Kurz.

Paschalsta, Gospodin Rat, jetzt, wo ich über Video Zeuge sein soll, muss ich sagen, ich hatte nur, wie sagt man, Eindruck, dass Schmid über Gospodin Kurz gelogen hat. Gesagt hat er nicht, ist zu klug. Aber es gibt zweiten Zeugen, auch Biznesmen russisch-georgisch und kann auch schwören, was Schmid gesagt hat. Ah, Zeuge ist krank und hat abgesagt ... Aber heute früh hat er noch …? Ja, also bin froh, dass ich helfen konnte Gospodin Kurz mit Prawda und nix als Prawda – Doswidanja! (Hans Rauscher, 31.1.2024)