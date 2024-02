Bundeskanzler Karl Nehammer war am Mittwochabend in der Sendung "Heiß umfehdet" bei Corinna Milborn auf Puls 24. Screenshot: Puls

Journalismus ist Wiederholung, sagt ein alter Spruch, Politik aber auch. Seit dem Auftritt in Wels spielt der Bundeskanzler die mehr oder weniger selbe Platte ab. Auf allen Kanälen war er zu hören, so oft und so lange, bis man es schon nicht mehr hören konnte. Mittwochabend war es dann auch für Puls 24 so weit. Es war keine leichte Aufgabe.

Ähnlich wie in einem Weltcup-Slalomrennen ging Corinna Milborn mit hoher Startnummer ins Rennen. Die Spur war ausgefahren, hatte tiefe Furchen, die Piste war von den Vorgängern zerfahren und generell in miserablem Zustand. Milborn, die erfahrene Athletin, wusste: Mit Taktik ist da wenig auszurichten. Da geht nur Vollgas!

Kein Staat mit Kickl

"Würden Sie mit ihm nicht einmal verhandeln?", ging es gleich mit der K-Frage los. "Mit ihm kann man keinen Staat machen", sagte Karl Nehammer, ganz der Staatsmann, in Richtung FPÖ-Chef Herbert Kickl – und, sich selbst hervorhebend: "Ich bin das Gegenmodell." Immerhin: Eine Gesprächsverweigerung gegenüber Kickl gebe es nicht. Die Nuance macht den Unterschied.

"Was unterscheidet Sie von der FPÖ in den Leitthemen?", fragte Milborn weiter und nahm das Tempo geschickt mit in den Steilhang, wo etliche Fallen in Form von inhaltsleeren Phrasen warteten. Ihm sei wichtig, "das Feld nicht den Radikalen zu überlassen", sagte Nehammer: "Für mich ist es wichtig, dass der Begriff Leitkultur nicht nur Leitkultur an sich bleibt, sondern tatsächlich mit Leben erfüllt wird."

Politik sei "das Bohren harter Bretter", sagte Nehammer. Das "Überschießende" am Gendern will er "auf ein normales Maß zurückführen". Beim Thema Intergeschlechtlichkeit zieht sich der Kanzler auf die Biologie zurück: "Es gibt XX- und XY-Chromosomen, und das heißt männlich oder weiblich."

Weiter ging es im Flachstück, wo der Schwung endgültig draußen war: Österreich bleibt für Nehammer ein Autoland: "Wir müssen uns systemisch begreifen." Beim internationalen Wettbewerb brauche es "ein Miteinander auf Augenhöhe", und zum Thema Mobilität der Zukunft: "Forschung und Entwicklung kann keine Schranken haben." Angesichts russischer Aggression sei "entscheidend, dass wir die Verteidigungsfähigkeit erhöhen". Gegen solcherart batzweichen Untergrund ist selbst die besttrainierte Rennläuferin chancenlos.

In der Politdiskussion danach fasste Kabarettist Thomas Maurer das Gespräch zusammen: Er tue sich "ein bisschen schwer, die Augen offen zu halten". Er meinte es nicht als Kritik an der Sendung. Es war die Startnummer. (Doris Priesching, 1.2.2024)