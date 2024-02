In der Nacht auf Donnerstag wurde in der Klagenfurter Innenstadt ein 30-jähriger Mann getötet. Die Polizei verhört zwei Verdächtige

Der Tatort wird noch untersucht. APA/EVA MANHART

Klagenfurt – In Klagenfurt ist Mittwochabend ein 30-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war es laut einer Zeugin gegen 22 Uhr in der Wohnung zu einem lauten Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Von ihr alarmierte Polizeibeamte hätten daraufhin den Wohnungsbesitzer leblos vorgefunden, die Verletzungen an der Leiche hätten auf ein Fremdverschulden hingewiesen. Kurze Zeit später wurden zwei Männer festgenommen.

Ob diese mit der Tat in Zusammenhang stehen, wird momentan kriminalpolizeilich ermittelt. Derzeit wird der Tatort von den Spezialisten des Landeskriminalamts gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt untersucht. (APA, 1.2.2024)