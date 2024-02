Als unsere Autorin 30 geworden ist, hat sie beschlossen, sie will "ins Grüne" ziehen. Die Suche verläuft schwieriger als gedacht

Ich sehe was, was Sie nicht sehen, und das ist grau. Der Himmel im Jänner? Das alte Plastiksackerl, das auf der Windschutzscheibe des Citroën C3 pickt? Nein, raten Sie gleich noch einmal! Die Pelzhaube der Dame, die gerade vorbeispaziert? Leider auch falsch. Ich verrate Ihnen die richtige Antwort: Beton.

Die Suche nach einer neuen Wohnung hat begonnen. IMAGO/Manngold

Seit einem Jahr sehe ich nur mehr Beton. Das ist kein Wunder, denn der Wiener Bezirk, in dem ich wohne, hat nach der Josefstadt, Mariahilf und Neubau den geringsten Grünanteil der Stadt. Als ich 2017 nach Margareten gezogen bin, hatte das zwei einfache Gründe: Die Fahrt zur Arbeit war kurz, und die Miete erschien mir leistbar. Viele Cafés und Restaurants, das Filmcasino – alles Pluspunkte für 1050. Im Einsiedlerpark habe ich wahrscheinlich die besten Tischtennis-Matches meiner Karriere gespielt. Verstehen Sie mich also nicht falsch, ich habe persönlich nichts gegen Margareten, wohnen möchte ich hier aber nicht mehr.

Früher war nicht alles besser

Ich schiebe das natürlich aufs Älterwerden. Dass ich mich in meinen Dreißigern plötzlich nach einem Baum sehne, steht auf der Liste von Dingen, bei denen ich früher immer dachte: "Nein, brauche ich nicht." Gleich über "Unterleiberl im Winter". Wer konnte schon ahnen, dass nach acht Stunden Bildschirmzeit ein Park oder Wald in der Nähe die Lebensqualität verbessert.

Aber damit beginnt das eigentliche Problem: die Suche. Da ich nicht davon ausgehe, ein Haus im Speckgürtel von Wien zu erben, wohin nun? "Aufs Land" kommt nicht infrage. Besser in einen Außenbezirk? Und wenn ich jetzt umziehe, wäre es vielleicht ganz gut zu wissen, ob ich einmal Kinder möchte. Das bestimmt nun mal die Wohnungsgröße. Vielleicht eine Wohnung mit kleinem Garten? Die Vorstellung gefällt mir, aber ist das überhaupt leistbar? Trotz all dieser Ungewissheiten, eines ist sicher: Hauptsache nicht mehr grau in grau. (Anna Wielander, 2.2.2024)