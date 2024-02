Es ist Teil des menschlichen Zustands: Kurz vor dem Ende geht die Puste aus. Das ist beim Marathonlaufen so, als Kind vor den Sommerferien (ach, waren die Tage zwischen Notenschluss und Zeugnis unnötig), und auch im Dschungelcamp. Niemand hat mehr Energie für Konfrontation, man hat sich dem Schicksal ergeben und siecht vor sich hin, bis zur finalen Erlösung am Samstag.

Segen für Leyla und Mike

Man darf nur froh darüber sein: Der Kim-Mike-Konflikt löst sich für die TV-Zusehenden endlich auf (keine Sorge, ich verwette meinen nichtgeborenen Erstgeborenen, dass es auf Instagram weitergeht). Aufgrund der Briefe, die am Vorabend verlesen wurden, gibt es aber einen kleinen Twist: Leyla und Mike haben ihren Segen bekommen, sich "kennenzulernen", was auch immer die Anführungszeichen heißen sollen. Für Kim bedeutet es sicher, dass Leyla auf Mikes "Schwanz reiten" wird. Abgeneigt ist sie sicher nicht, denn Leyla will ihm "gleich die Zunge in den Hals stecken". Tuats, wos ihr wullts, würde ich auf Steirisch sagen. Mit Leyla und Mike in love hat man bereits Kandidaten für Trash-Sendungen wie "Temptation Island" und "Prominent getrennt" sicher.

Leyla und Mike dürfen einander näherkommen. Foto: RTL

Und was sagt Kim dazu? Na ja ihr Schamane hat ihr mitgeteilt, sie soll "Dackel und Schlange machen lassen" und sich auf sich selbst konzentrieren. Kim, reflektiert, wie sie ist, konzentriert sich wirklich auf sich selbst: nämlich ihr persönliches Problem mit Mike. Ihr können also nicht mal mehr die transzendentalen Kräfte helfen.

Felix und der Tiktoker

Das füllt keine Sendezeit, deswegen hat es neben einer actionreichen Dschungelprüfung für Fabio und Mike (drei Sterne) auch eine Schatzsuche für Felix und Leyla gegeben. Für den Super-Boomer Felix war es der letzte große Auftritt, er erhielt die wenigsten Stimmen der Zuschauer und darf seine gestrigen Ansichten nun in freier Wildbahn ausleben.

Felix ist raus. Foto: RTL

Kurz vor Schluss teilte er aber noch mal aus. Leyla habe für ihn zwei Gesichter, und Twenty4Tim sei ein Fähnchen im Wind. Ihn nerve das "Überhebliche zwischendrin, dieses Aufgesetzt-lustig-Sein und Rumtanzen. Immer overdosed, immer ein bisschen oberflächlich, und, wenn die Kamera auf ihm ist, mal schnell einen Tanz ablassen und Showtime machen." Felix, ein Grantler at its best. (Kevin Recher, 1.2.2024)