Die Villa am Fuschlsee beschäftigt nach der Aktenvernichtung weiterhin des Salzburger Landtag. Nun sei der Akt rekonstruiert. Maria Retter

Das Fischerhaus am Fuschlsee, das der Tochter des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch gehört, ist am Mittwoch in der Sitzung des Salzburger Landtags erneut Thema gewesen. Nachdem der Grundverkehrsakt teilweise vernichtet wurde, hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in einer mündlichen Anfragebeantwortung erstmals Fehler eingestanden. "Es wurde beim ersten Akt zu wenig digital erfasst", sagte er. Zumindest der Antrag wie auch die Entscheidungsgründe hätten Haslauers Ansicht nach digitalisiert werden müssen.

"Der Akt ist mittlerweile rekonstruiert und vollständig", erklärte der Landeshauptmann im Landtag. Von der Gemeinde und den Interessenvertretungen seien die Schriftsätze eingefordert worden. Die Treuhanderklärung, die DER STANDARD bereits als Faksimile veröffentlichte, fehle. Diese sei in beiden Akten nicht enthalten, und es gebe auch keine Hinweise darauf, betonte Haslauer. Die für den Grundverkehr zuständige Abteilung 4 habe an die Medien und an das Recherchenetzwerk eine Aufforderung geschickt, diese herauszugeben. Das sei verweigert worden, sagte Haslauer. Das Land prüfe derzeit Klagen, um an die Dokumente zu kommen.

Der bisher geheime Vertrag als Faksimile. DerStandard Faksimilie

DER STANDARD hat keine offizielle Anfrage des Landes erhalten, stellt Dokumente aber Behörden aus Prinzip nicht zur Verfügung. "Die Trennung von Journalismus und Staat ist wichtig, und das hat viele Gründe, unter anderem Quellenschutz", heißt es vom Rechercheteam.

Die Salzburger Grünen haben zuvor die Rückabwicklung des Verkaufs gefordert, da das Grundverkehrsgesetz bewusst umgangen worden sei. Sie sehen ein unerlaubtes Scheingeschäft. Denn wie Recherchen des Projekts "Cyprus Confidential" des International Consortium of Investigative Journalists (ICJI) von STANDARD, ORF und Paper Trail Media zeigen, fungierte eine britische Vertraute von Abramowitsch als Treuhänderin einer Briefkastenfirma von Abramowitsch mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln. Sie erwarb das 6.600 Quadratmeter große Grundstück und die Villa am Südufer des Fuschlsees für 11,3 Millionen Euro. 2017 wurde die Liegenschaft schließlich an Anna Abramowitsch, eine Tochter des Oligarchen, verschenkt.

Entscheidend ist, ob die Britin damals unvollständige Angaben gemacht und sich damit den Bescheid erschlichen hat. Da beim Verkauf des Fischerhauses 2007 an die britische Staatsbürgerin das Treuhandverhältnis verschwiegen wurde, sei dieser "rechtswidrig und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen" erfolgt, schlussfolgert der grüne Grundverkehrssprecher Simon Heilig-Hofbauer und hält daher eine Rückabwicklung für möglich.

Archiv um 75 Prozent reduziert

In mehreren Anfragen an den Landtag haben die Grünen versucht herauszufinden, was mit dem Grundverkehrsakt geschehen ist. Der ältere Teil des Akts soll demnach vernichtet worden sein. Zur Vermeidung "ineffizienter Raumnutzung" sei von der Projektsteuerungsgruppe für das neue Landesdienstleistungszentrum "eine Reduzierung des Archivfläche um 75 Prozent" vorgegeben worden. Nachdem die Abteilung 2022 in ein Übergangsquartier nach Wals übersiedelt worden war, sei bereits ein Teil der Akten vernichtet worden. Heilig-Hofbauer wollte in einer mündlichen Anfrage am Mittwoch wissen, welche Vorgaben es bei der Aktenvernichtung gegeben habe.

Zwölf Kilometer an Akten befänden sich im Archiv, erklärte Haslauer in der Beantwortung. Hier habe man einen Effizienzbedarf, daher sei das Ziel der Reduzierung vorgegeben worden. Es habe Vorgaben sowie Aufbewahrungsfristen gegeben. Beim Abramowitsch-Akt aus dem Jahr 2009 habe es einen physischen Akt und eine Datenevidenz gegeben. In der digitalen Form seien nur das Inhaltsverzeichnis und der Erledigungsbescheid erfasst gewesen, keine weiteren Aktenstücke. Daher sei der restliche Akt vernichtet worden. Der zweite Akt aus dem Jahr 2017 sei vollständig digitalisiert. (Stefanie Ruep, 1.2.2024)