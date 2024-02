Paul Pizzera redet offen über seine psychischen Probleme und Therapie mit Robert Kratky. ORF

"Wir sind da noch in einem archaischen, veralteten Rollenbild gefangen": So beginnt Musiker und Kabarettist Paul Pizzera direkt zu Beginn in der ORF-Talkshow "Kratky sucht das Glück" Mittwochnacht auf ORF 1 mit Moderator Robert Kratky und zeigt damit auf, was viele in puncto Feminismus vergessen. Männer sind mitgemeint, Männer müssen nicht immer stabil sein, stark sein und alles aushalten. Es ist in Ordnung und auch wichtig, sich einzugestehen, wenn man keine Lebensfreude mehr empfindet und antriebslos wird.

Dann tauchen die beiden in ihre persönlichen Welten ab. Paul Pizzera erzählt, wie er schon vor neun Jahren bemerkte, sich selbst nicht mehr zu erkennen, und fernab von der Bühne nur noch im Bett sein wollte. Und weil "vier Bier und a Hawara" keine wirkliche Therapie bedeuten, habe er es auf Anraten seiner Mutter bei einem professionellen Therapeuten versucht. Kratky ergänzt, es müsse nicht sofort mit jedem Therapeuten passen, es sei auch völlig okay, diesen öfters zu wechseln. Für manche dauere es, bis sie die Person gefunden haben, der sie sich öffnen wollen.

Dann gerät die Politik in die Mangel: Dass sich "Therapie auf Krankenschein nicht ausgehe", sei nicht mehr zeitgemäß. Jeder habe es verdient, ein "schönes Zahnrädchen" in der Gesellschaft zu sein und die Hilfe zu bekommen, die er oder sie benötigt. In einem Sozialstaat sollte das möglich sein, betont Kratky. Und da kommen die beiden auch zu dem Thema Privileg. In der Diskussion über Psychotherapie sei es nicht wegzudenken, dass sie eine Frage der Kosten und der Verfügbarkeit sei. Aber: "Wir können noch so viele Lanzen brechen, die Politik muss was tun", sagt Pizzera.

Austausch besonders wichtig

Soll jemand, der viel erreicht hat, in der Öffentlichkeit steht und nach außen hin erfolgreich ist, über psychische Probleme sprechen? Auf jeden Fall, ist sich Pizzera sicher. "Es hilft auch niemandem, wenn man nichts sagt", betont er. Vor allem, wenn man anderen Tipps geben könne und selbst Gespräche anbiete. Der Austausch mit anderen sei besonders hilfreich, meint auch Kratky.

"Man trifft kaum jemanden, bei dem sich nichts tut, wenn man seine 'Schwäche' zeigt", sagt er. Pizzera ergänzt dazu eine Feststellung, die den Zahn der Zeit besser trifft als das eingangs erwähnte Immer-stark-Sein: "Schwäche zeigen ist stark." Und was er gegen Ende des Podcasts den Hörerinnen und Hörern sowie Zusehenden mitgibt: Ausrechenbare Souveränität ist langweilig – kurzum: Niemand muss sich zusammenreißen, nur um stabil zu wirken. (Melanie Raidl, 1.2.2024)