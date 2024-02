Für Sparfüchse, die ihre Reiseziele vor allem nach Kostenpunkten auswählen, hat die US-amerikanische Plattform Wethrift (Claim: "Wethrift Helps Shoppers Save Money When They Shop Online") ein nützliches Ranking mit den preiswertesten Destinationen der Welt erstellt. Angesehen hat man sich unter anderem die Preise für Verkehrsmittel, Touristenattraktionen, Unterkünften und Gastro.

Besonders günstig lässt es sich in Neu-Delhi urlauben, folgt man der Erhebung von Wethrift. Getty Images

Folgt man den Ergebnissen, sind das die günstigsten Länder: Mit 69,2 von 80 Punkten auf dem Index belegt Neu-Delhi, die Hauptstadt Indiens, den ersten Platz. Butterhühnchen und Chaat, ein lokales Gericht, kosten hier nur 2,22 Euro pro Mahlzeit, und auch der Transport ist supergünstig. Darüber hinaus kostet eine Unterkunft für ein Wochenende nur etwa 45 Euro.

Den zweiten Platz belegt Hanoi in Vietnam, wo der Durchschnittspreis für eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur 27 Cent beträgt. An dritter Stelle steht Kairo, wo ein Getränk im Durchschnitt 1,25 Euro kostet und die Eintrittskarten für Attraktionen mit rund 44 Euro am billigsten sind. Auf dem vierten Platz landet Istanbul. Die türkische Metropole erreicht einen Score von 59,3 von 80. Eine Mahlzeit zum Beispiel kostet laut Wethrift nur rund acht Euro.

Das sind die zehn günstigsten Reiseziele für 2024 laut Wethrift:

Natürlich sollte man nicht außer Acht lassen, dass die Kosten für einen Flug zu all diesen Orten variieren, je nachdem, von wo aus man fliegt.

Das teuerste Reiseziel im Jahr 2024 ist Florenz, wie man bei der Plattform herausgefunden hat. Eine Unterkunft kostet dort durchschnittlich 292 Euro pro Nacht, und auch das Essen in Florenz ist nicht billig: Ein kleiner Lebensmitteleinkauf schlägt mit rund 72 Euro zu Buche, und eine Mahlzeit etwa 15 Euro. Die zweitteuerste Stadt ist Belfast. Eine Übernachtung in der nordirischen Hauptstadt kostet im Durchschnitt circa 154 Euro pro Nacht, eine Fahrt mit den Öffis rund drei Euro pro Strecke. Sydney kommt auf Rang drei, New York City ist die viertteuerste Stadt, London die fünftteuerste. (red, 1.2.2024)