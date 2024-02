Opel wirbt mit "German Engineering". Aber wie viel Spielraum hat der Autobauer aus Rüsselsheim wirklich? imago images/Michael Schick

Opel kann für 2023 die meisten Neuzulassungen seit vier Jahren verkünden. Der deutsche Autobauer mit Sitz in Rüsselsheim habe im Vorjahr 670.000 Autos der Marke Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall verkauft. Der Absatz sei damit um 15 Prozent gewachsen, dies sei das stärkste prozentuale Wachstum seit mehr als 20 Jahren, meldeten die Rüsselsheimer am Dienstag. Dazu beigetragen hätten insbesondere die Verkäufe der Modelle Astra, Grandland und Corsa.

Die Erfolgsmeldung folgt auf viele Jahre der Krisen und Einsparungen beim deutschen Automobilhersteller, der seit dem Jahr 2019 zum Stellantis-Konzern gehört und früher lange einen Platz im Reich von General Motors hatte. Ist die Wende nun gelungen, wie Opel-Chef Florian Huettl sagt?

Grundsätzlich muss man feststellen, dass viele Autohersteller nach der Pandemie-Delle der Jahre 2020 und 2021 nun wieder Fahrt aufgenommen haben. So verzeichneten zum Beispiel auch VW und Toyota im Jahr 2023 ein sattes Plus bei den Verkaufszahlen. Auch Opels starkes Wachstum von 22 Prozent bei Elektroautos sticht im Vergleich mit der Konkurrenz nicht heraus. Was nach einer Aufholjagd von Opel klingt, sei "bei näherer Betrachtung eher ein Mitschwimmen", schreibt das "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Im Jahr 2023 wurden laut Statistik Austria in Österreich 5.205 Pkws der Marke Opel verkauft. Das bedeutet einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Auf dem deutschen Heimatmarkt schloss Opel das Jahr 2023 mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent ab. Im Jahr 2022 waren es noch 5,5 Prozent gewesen. Die Rüsselsheimer haben sich dort also eher stabilisiert als aufgeholt.

Schatten der Vergangenheit

Lange hatte Opel mit einem angestaubten Image zu kämpfen, das im Heimatmarkt zum Beispiel 2014 mittels Werbung mit dem deutschen Fußballtrainer Jürgen Klopp ("Umparken im Kopf") aufpoliert werden sollte. In den Sechziger- und Siebzigerjahren hatten Modelle wie der Kadett noch für schicke Sportlichkeit gestanden. Irgendwann in den Achtzigerjahren kippte das Bild, das die Rüsselsheimer vermittelten. Sparpakete, Innovations- und Qualitätsmängel ließen den Glanz der Traditionsmarke verblassen.

CEO Florian Huettl erklärte vor einem Jahr im Gespräch mit "Auto Motor und Sport" die neue Strategie des krisengebeutelten Autobauers so: "Opel steht für Modern German, Detox und Greenovation – also 'grüne' Innovationen über die Elektromobilität hinaus." Ab 2028 will Opel in Europa nur noch rein elektrische Modelle verkaufen.

Der Opel Kadett C galt in den Siebzigerjahren als sicheres und zugleich sportliches Auto. Heute setzt Opel seine Hoffnungen etwa auf den Opel Astra Sports Tourer Hybrid. Stellantis

Wie "german" ist Opel?

Im Markenauftritt wirbt Opel nun gerne mit "German Engineering", also deutscher Ingenieurskunst. Der deutsche Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer meldet aber Zweifel an: "Die Frage ist, wie glaubhaft das Versprechen 'German Engineering' ist. Nach meiner Einschätzung ist es nur eine Marketingaussage. Die Hauptentwicklung der Fahrzeuge wird nicht in Deutschland gemacht. 'German Engineering' sollte bedeuten, dass ein Auto von Ingenieuren in Deutschland entwickelt worden ist und nicht von Italienern und Franzosen", sagt Dudenhöffer dem STANDARD.

Der Experte spricht damit die ausgedünnte Fahrzeugkonstruktion von Opel am Stammsitz Rüsselsheim an. Der Autobauer wird dort die computerunterstützte Konstruktion von Fahrzeugen im Laufe dieses Jahres einstellen, wurde im vergangenen Herbst bekannt. In anderen Worten: Im Stellantis-Konzern ist künftig noch weniger Platz für deutsche Ingenieurskunst. Im vergangenen Juli verkündete Stellantis, auch das Opel-Werk in Wien-Aspern zu schließen, rund 260 Jobs sind betroffen.

Wenig Eigenständigkeit

Für Dudenhöffer ist Opel "heute nur eine Marke im Stellantis-Konzern und kein eigenständiger Autobauer". Die Produktsubstanz komme aus den Entwicklungszentren in Frankreich, Italien und den USA.

Auch im Volkswagen-Konzern gibt es freilich Synergien zwischen großen Marken wie VW, Audi, Škoda und Cupra. Für Dudenhöffer bestehen aber Unterschiede zum Stellantis-Konstrukt, zu dem Automarken wie Fiat, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo und eben Opel zählen: "Bei VW hat man eigenständige größere Entwicklungszentren, zum Beispiel bei Audi in Ingolstadt, bei VW in Wolfsburg und jetzt auch in China, bei Škoda in Mladá Boleslav, bei Seat und Cupra in Martorell. Nach meiner Einschätzung sind die Individualität und der Spielraum der Marken im VW-Konzern im Engineering und in der Entwicklung viel stärker ausgeprägt als im Stellantis-Konzern." Wenn in Rüsselsheim keine nennenswerte Fahrzeugentwicklung stattfinde, könne die Marke Opel in Zukunft weiter an Bedeutung verlieren, sagt Dudenhöffer. (Lukas Kapeller, 2.2.2024)