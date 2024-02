Eigentlich sieht das Schulzeitgesetz die Vorarlberger Semesterferien (gemeinsam mit Kärnten, Tirol, dem Burgenland und Salzburg) für die zweite Februarwoche vor. IMAGO/Christopher Neundorf

Wien – Mit der Vergabe der Schulnachrichten am Freitag startet in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg für rund 530.000 Schülerinnen und Schüler die erste Staffel der diesjährigen Semesterferien. Sie haben eine Woche frei und werden dann von den Kindern und Jugendlichen in Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland abgelöst. Die dritte und letzte Staffel bringt wiederum eine Woche darauf den Schülern in der Steiermark und in Oberösterreich eine einwöchige Auszeit.

Hinter der Idee der Staffelung der Semesterferien steht die Vermeidung einer Überlastung der Urlaubsgebiete beziehungsweise der Straßen. In allen drei Wochen sollen also in etwa gleich viele Kinder und Jugendliche frei haben.

Heuer kommt eine Besonderheit zum Tragen: Eigentlich sieht das Schulzeitgesetz die Vorarlberger Semesterferien (gemeinsam mit Kärnten, Tirol, dem Burgenland und Salzburg) für die zweite Februarwoche vor. Tourismuswirtschaft, Eltern- und Lehrervertreter sowie das Land haben aber bereits vor mehr als 20 Jahren festgelegt, dass in jenen Jahren, in denen Semesterferien und die Faschingswoche zusammenfallen, beim Bildungsministerium um eine Verlegung angesucht wird. So soll die Saisonspitze im Wintertourismus etwas breiter verteilt werden – das Ministerium genehmigt dieses Ansuchen regelmäßig, meist werden die Ferien dann (wie auch heuer) in die erste Februarwoche verschoben.

23. Dezember heuer schulfrei

Auf eine andere Sonderregelung sollten heuer Eltern achten, die demnächst ihren Arbeitgebern ihre Urlaubsplanung für das laufende Schuljahr abgeben müssen. Aufgrund einer Regelung im Schulzeitgesetz ist heuer der 23. Dezember generell schulfrei – also auch ohne schulautonome Tage. Die Passage sieht vor, dass in jenen Jahren, in denen der 24. Dezember auf einen Dienstag fällt, der Montag davor automatisch schulfrei ist. Das ist heuer der Fall.

Der letzte Schultag vor Weihnachten ist daher der 20. Dezember (Freitag). Die Weihnachtsferien dauern wie üblich bis zum Dreikönigstag (6. Jänner), der 2025 auf einen Montag fällt. (APA, red, 1.2.2024)