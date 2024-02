Offensivmann verstärkt nach sechseinhalb Jahren in Linz das Schlusslicht der 2. deutschen Bundesliga

Thomas Goiginger durfte für den LASK oft jubeln. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz – Thomas Goiginger verlässt mit sofortiger Wirkung den LASK und wechselt zum VfL Osnabrück. Über die Ablösemodalitäten oder die Vertragslaufzeit beim Tabellenletzten der 2. deutschen Fußball-Bundesliga wurden keine Angaben gemacht. Goiginger spielte seit Sommer 2017 für die Linzer und brachte es in dieser Zeit auf 242 Bewerbspartien mit 58 Toren und 56 Assists. Außerdem absolvierte der 30-jährige Flügelspieler aus Salzburg ein Länderspiel – im November 2019 beim 0:1 in Lettland.

Goiginger zählte beim LASK jahrelang zu den Leistungsträgern, allerdings verlor er zuletzt seinen Stammplatz. Dennoch reichte es in der Herbstsaison noch zu 18 Einsätzen und vier Treffern. Am Donnerstag nahm Goiginger bereits am Mannschaftstraining von Osnabrück teil. (APA, 1.2.2024)