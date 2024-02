Belgien Zahlreiche Bauern blockieren Europaviertel in Brüssel

Nahe dem EU-Parlament in Brüssel haben zahlreiche Bauern Paletten in Brand gesetzt. Die Landwirte protestieren mit ihren Traktoren unter anderem gegen ihrer Meinung nach unverhältnismäßige Umweltauflagen der EU. In Brüssel fand gleichzeitig ein EU-Sondergipfel zur Ukraine statt