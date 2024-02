Alle 27 EU-Mitglieder haben dem Hilfspaket zugestimmt, auch Ungarns Premier Orbán. Deutschlands Kanzler Scholz machte enormen Druck auf Einigkeit in der Ukraine-Politik

Alle 27 Mitgliedsstaaten stimmten zu. Ungarns Premier Viktor Orbán gab seine Blockade auf. REUTERS/JOHANNA GERON

Brüssel – Alle 27 EU-Staaten haben sich am Donnerstag beim Sondergipfel in Brüssel auf ein zusätzliches Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt. Das teilte Charles Michel, Ständiger Präsident des Rats der Staats- und Regierungschefs der EU, bereits kurz nach Beginn der Sitzung auf der Plattform X mit.

"Wir haben einen Deal", schrieb Michel auf X. "Damit ist eine stabile, langfristige und vorhersehbare Finanzierung für die Ukraine gesichert."

Diese Blitzeinigung kam doch einigermaßen überraschend. Denn Ungarns Premier Viktor Orbán hatte bis zuletzt erklärt, er werde den im Vorfeld ausverhandelten Konzepten nicht zustimmen, die 26 EU-Partner verhielten sich wie "Geiselnehmer" gegenüber Ungarn.

Ob ein Deal zustande kommen würde, hing ganz von Ungarns Premierminister ab, Die übrigen Staats- und Regierungschefs waren sich bereits beim EU-Gipfel im Dezember einig, dass alles getan werden müsse, um eine Niederlage der Ukraine zu verhindern. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte dies bei seiner Ankunft Donnerstagvormittag. Es müsse eine Lösung geben, die alle 27 EU-Länder mittragen, sagte er.

Dementsprechend gab es vor Beginn des Gipfels mehrere Vorgespräche in kleineren Runden, zu denen Michel gebeten hatte, eine, bei der Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron offenbar den Durchbruch erzwangen. Die nunmehrige Einigung beinhaltet eine jährliche Evaluierung des Ukraine-Hilfe und die Option, das Paket in zwei Jahren zu überprüfen, "falls erforderlich", sagten zwei EU-Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters. Orbán hatte bereits im Vorfeld angedeutet, dass er dem aufgestockten Budget zustimmen könnte, sofern die Ukraine-Hilfe jährlich neu evaluiert werde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich umgehend dankbar. Auf X betonte er, es sei wichtig, dass die Entscheidung von allen 27 Mitgliedsstaaten getroffen wurde, was die starke Einigkeit der EU beweise. "Die fortgesetzte finanzielle Unterstützung der EU für die Ukraine wird die langfristige wirtschaftliche und finanzielle Stabilität stärken, was nicht weniger wichtig ist als militärische Hilfe und Sanktionsdruck auf Russland", so Selenskyj. (Reuters, red 1.2.2024)