Im Mai 1939 sieht Evelyn Konrad ihre jüdische Großmutter in Wien zum letzten Mal. Für die Verabschiedung sind nur wenige Stunden Zeit. Konrad ist mit ihrer Mutter auf der Durchreise nach Frankreich. Sie erinnert sich an den Klang der Springerstiefel auf dem Kopfsteinpflaster. An die roten Fahnen der Nationalsozialisten in einer grauen, leeren Stadt. Die Zehnjährige wusste, dass das Leben ihrer Großmutter in Gefahr sein würde. "Ich fühlte mich schuldig", erzählt sie heute. Anders als sie und ihre Mutter hatte ihre Großmutter kein Ausreisevisum bekommen. Drei Jahre später wurde sie während der Deportation ins Konzentrationslager ermordet.

Konrad ist mittlerweile selbst Großmutter und lebt in New York. Ihre vier Kinder sind in Amerika geboren. Alle sprechen fließend Französisch. Die 95-Jährige reist oft mit ihnen nach Europa. Auch ihre Heimat Wien besucht sie regelmäßig. Rund achtzig Jahre nachdem sie die Stadt wegen der NS-Verfolgung verlassen musste, entschloss sich Konrad im Jahr 2021 dazu, gemeinsam mit ihren Kindern die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen. "Die Kinder wollten ein Standbein in Europa haben. Für sie war es eine pragmatische Entscheidung. Für mich eine emotionale", sagt sie im Gespräch mit dem STANDARD.

Zerrissenes Verhältnis zu Österreich

Seit 2019 können Nachkommen von Verfolgten des Nationalsozialismus die österreichische Staatsbürgerschaft erlangen. Über 26.000 Personen nahmen laut Angaben des Außenministeriums das Angebot bisher in Anspruch. In dem neuen Buch "Wir und Österreich – 15 Stimmen", erzählen 15 Personen über die Beweggründe für die Rückkehr zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Darunter auch Evelyn Konrad.

"Ich hatte viele Zweifel und ein zerrissenes Verhältnis zu Österreich. Ich wollte den Tod meiner Großmutter nicht verraten", erzählt sie. Bis vor nicht allzu langer Zeit hätte sie die österreichische Staatsbürgerschaft nicht angenommen. Zu groß waren die Schmerzen, hervorgerufen durch die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und die mangelnde Verantwortung für ebenjene in der Zeit danach.

Das bekommt Evelyn Konrad zu spüren, als sie im Jahr 1965 zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wien zurückkehrt, um ihr früheres Kindermädchen zu treffen. Diese pflegte zu jener Zeit ihren Vater in Wien. "Sie sind uns doch davongerannt", kommentierte er die Flucht Konrads, als ihm die beiden Frauen einen Besuch abstatteten. Die falsche Opferrolle Österreichs kritisiert Konrad bis heute scharf.

Gestohlene Staatsbürgerschaft

In Bezug auf ihre Geschichte habe die österreichische Gesellschaft sich "viel zu lange selbst belogen", betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) im Zuge der Buchpräsentation am Dienstag im Palais Niederösterreich die Versäumnisse. Ausdrücklich dankte er jenen Nachkommen von Verfolgten des Nationalsozialismus, die den österreichischen Pass angenommen haben: "Sie haben damit einen Akt des Vertrauens gesetzt."

Die Wiedererlangung der Staatsbürgerschaft durch die NS-Opfer und deren Nachfahren sei "kein Geschenk", unterstrich der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien (IKG), Oskar Deutsch. "Es ist die Restitution der Staatsbürgerschaft, die diesen Menschen und ihren Familien gestohlen wurde", so Deutsch. "Nie wieder!" – das sei erst kürzlich anlässlich des Holocaust-Gedenktages "tausendfach zu hören" gewesen.

"Es gibt immer ein Davor", mahnt Konrad angesichts des wachsenden Antisemitismus nach dem Ausbruch des Nahostkriegs. Für die Wiedererlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft habe sie sich entschieden, um Wien wieder ihr Zuhause nennen zu können. Mit Vergebung habe das aber nichts zu tun. "Niemand kann verzeihen, was meiner Omutti passiert ist. Höchstens Gott – wenn es einen gibt." (Helene Dallinger, 2.2.2024)