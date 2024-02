So etwas hat es in der langen Geschichte von EU-Gipfeln wohl noch nie gegeben: Ein Regierungschef – Viktor Orbán – drohte den 26 EU-Partnern seit Wochen ultimativ damit, bei einer für die gemeinsame Zukunft Europas ganz zentralen Politik weiterhin ein Veto einzulegen. Das ist die Hilfe für die Ukraine: überlebenswichtig.

Würde die EU ihre Finanzhilfen von monatlich fast zwei Milliarden Euro sofort einstellen, und würden auch die USA ihre Hilfen und Waffenlieferungen aussetzen – das Land mit 40 Millionen Einwohnern würde sofort zusammenbrechen. Der russische Machthaber Wladimir Putin würde triumphieren, eine für Europa gefährliche Sicherheitslage entstehen.

Hat eine politische und moralische Niederlage kassiert: Viktor Orbán. Foto: EPA / Olivier Hoslet

Aber Orbán warf allen anderen vor, in Sachen Ukraine völlig falsch zu liegen. Er beschimpft die Partner gar als Geiselnehmer, weil sie Ungarn bei weiterer Obstruktion schwere politische und wirtschaftliche Konsequenzen ankündigen.

Und dann geht der Nationalpopulist aus Budapest einfach her und lenkt bereits vor Beginn eines zu diesem Thema extra einberufenen Sondergipfels in Brüssel ein. Fehlte nur noch, dass er dazusagte: Ätsch, war nur ein Bluff. Ich drohte nur, weil ich mich wie seit vielen Jahren gerne medial in Szene setze, um dicke Schlagzeilen zu bekommen.

Das hat diesmal nicht funktioniert. Orbán musste einsehen, dass er nicht erfolgreich ungarische Interessen vertritt, wenn er gemeinsame europäische Interessen mit Füßen tritt. Er hatte schon im Vorfeld des Gipfels verstanden, dass die EU-Partner, voran die "Großmächte" Deutschland und Frankreich, es ernst meinten, als sie sagten, dass das schwere Konsequenzen für sein Land haben werde.

Video: Ungarn lenkt ein, alle EU-Länder stimmen für Ukraine-Hilfen AFP

Eingeständnis der Schwäche

Man muss sich immer wieder vor Augen führen, welche Rolle Ungarn in einer Schicksalsgemeinschaft von 440 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürgern politisch und wirtschaftlich spielt: eine sehr geringe. Orbán ist destruktiv, isoliert Ungarn bei anderen Parteien und Staaten. Außer durch Destruktion fiel er zuletzt kaum auf.

Sein Einlenken noch vor der ersten Minute des EU-Sondergipfels ist daher als ein klares Eingeständnis von Schwäche, als schwere Niederlage des pannonischen Autokraten zu bewerten. Die 26 EU-Partner haben ihm in aller Öffentlichkeit eine Ohrfeige verpasst, ihm klar die Grenzen des Erträglichen gezeigt.

Denn bekommen hat Orbán dafür nichts. Die Ukraine hat nun eine Zusage für EU-Hilfen, planbar für mehrere Jahre, voll unterstützt durch Garantien aller Mitgliedsländer. Damit ist der Krieg gegen Russland noch nicht gewonnen. Aber es wird die Regierung in Kiew und die Menschen in der Ukraine in einer sehr schwierigen Phase des Krieges stärken, auch moralisch.

Viktor Orbán hingegen hat seine politische und moralische Niederlage bereits kassiert. Mit seiner feigen und unsolidarischen Haltung bzw. seiner Unterwürfigkeit Putin gegenüber hat er seinem Land in Wahrheit schwer geschadet. Das werden die Osteuropäer und die Ukrainer lange nicht vergessen. Orbán ist entzaubert. (Thomas Mayer, 1.2.2024)