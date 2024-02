Die Britin Michelle Cotton übernimmt ab Juni 2024 die Leitung der Kunsthalle Wien und wird auch für das Medienkunstfestival zuständig sein. APA/GEORG HOCHMUTH

Das Wiener Medienkunstfestival, das unter dem Namen CIVA letztmals 2023 über die Bühne gegangen ist, erhält eine Neuausrichtung: Als "Festival für Medienkunst" gibt es künftig eine ganzjährige Kooperation mit dem Foto Arsenal Wien sowie der Kunsthalle Wien, deren neue Direktorin Michelle Cotton am 1. Juni antritt. Heuer soll es eine gemeinsame Onlineplattform geben, deren Programm sich an der Schnittstelle zwischen zeitgenössischer Kunst und digitaler Technologie bewegt.

Diese digitalen Aktivitäten münden ab 2025 in ein jährliches Festivalformat, das von einer vom Foto Arsenal und der Kunsthalle berufenen Kuratorin oder einem Kurator entwickelt wird. "Die Zusammenarbeit der beiden Häuser ermöglicht durch vorhandene Expertisen und Strukturen nachhaltige Synergien, sodass der Kunst in Zukunft mehr Geld zur Verfügung steht", heißt es in einer Aussendung von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Donnerstag. Die beiden Institutionen werden auch die programmatische Ausrichtung des neuen Medienkunstfestivals übernehmen. Dies bedeute "eine zusätzliche Stärkung des kuratorischen Teams und weitreichende Förderung neuer, digitaler Programme". Die Dotierung des Festivals beträgt 150.000 Euro.

Die Onlineplattform soll als digitaler, ortsunabhängiger "Ausstellungsort" entwickelt werden, "dessen Ziel es ist, neues Publikum zu erreichen und Angebote zu schaffen, die unabhängig von Zeitzonen und geografischen Kontexten zugänglich sind – und zwar ganz unabhängig vom Festivalprogramm in Wien". (APA, 1.2.2024)