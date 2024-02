"ZiB 2"-Moderator Armin Wolf lädt am Sonntag um 11.05 Uhr auf ORF 2 erstmals in "Die Runde". APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der ORF startet ein neues Diskussionsformat. Am kommenden Sonntag begrüßt Armin Wolf in "Die Runde" um 11.05 Uhr erstmals Gäste und bespricht mit ihnen aktuelle Themen. Weitere Gesprächsrunden sollen laut ORF am Sendeplatz von "Pressestunde", "Europastudio" und "Runde der ChefredakteurInnen" folgen. In der ersten Runde sind Politikwissenschafter Thomas Hofer, die Journalistinnen Corinna Milborn und Cathrin Kahlweit sowie Journalist Michael Fleischhacker zu Gast.

In unterschiedlichen Zusammensetzungen solle "Die Runde" das Diskussionsangebot am Sonntagvormittag erweitern, teilt der ORF mit. Der Fokus liegt demnach auf politischen Themen, etwa "Superwahljahr", Demokratie, Neutralität und Sicherheitspolitik. (red, 1.2.2024)