Brüssel Ungarn lenkt ein: Alle EU-Länder stimmen für Ukraine-Hilfen

Beim EU-Sondergipfel in Brüssel haben sich alle 27 Mitgliedsländer auf Wirtschaftshilfen für die Ukraine im Umfang von 50 Milliarden Euro geeinigt. Der Durchbruch kam nach einem Treffen in kleiner Runde mit Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, an dem unter anderen der deutsche Kanzler Olaf Scholz teilnahm