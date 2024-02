Katalonien leidet unter einer historischen Dürre. AP/Emilio Morenatti

Madrid – Im Kampf gegen die Folgen einer historischen Dürre dürfen die Menschen in der ostspanischen Region Katalonien ihre Autos nicht mehr waschen und keine leeren Swimmingpools mehr auffüllen. Diese Beschränkungen sind Teil eines Maßnahmenpakets, das die Regionalregierung am Donnerstag beschlossen hat. Die Privathaushalte sollen demnach ihren Wasserverbrauch um fünf Prozent und die Landwirte um bis zu 80 Prozent senken.

Der zulässige Wasserverbrauch in Katalonien wird von 210 Litern pro Person und Tag auf 200 Liter reduziert. Betroffen davon sind rund 200 Städte, Dörfer und Gemeinden, auch die Mittelmeermetropole Barcelona mit ihren rund sechs Millionen Einwohnern. Die Beschränkungen sind eine Reaktion darauf, dass die Wasserreservoirs im Zuge der extremen Dürre auf fast 16 Prozent ihrer Kapazität gesunken sind. Sollte sich die Lage nicht bessern, könnten die Maßnahmen verschärft werden, kündigte die Regionalregierung an.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 leidet die Iberische Halbinsel unter der schlimmsten Trockenheit seit 1.200 Jahren. Die Behörden in Katalonien erwägen daher, auch Wasser per Schiff nach Barcelona zu bringen – eine Maßnahme, die bereits 2008 beschlossen wurde, als die Wasserreservoirs auf fast 20 Prozent ihrer Kapazität gefallen und zugleich weniger Entsalzungsanlagen in Betrieb waren. (APA, Reuters, 1.2.2024)