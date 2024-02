Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Wolfgang Katzian (rechts/ÖGB), Renate Anderl (Zweite von link/Arbeiterkammer), Josef Moosbrugger (links/Landwirtschaftskammer) und Harald Mahrer (Zweiter von rechts/Wirtschaftskammer). APA/HBF/PETER LECHNER

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag die Spitzen der Sozialpartner empfangen. Bei dem Treffen mit Wolfgang Katzian (ÖGB), Renate Anderl (Arbeiterkammer), Josef Moosbrugger (Landwirtschaftskammer) und Harald Mahrer (Wirtschaftskammer) wurde laut Präsidentschaftskanzlei über die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen des heurigen Wahljahrs gesprochen. Van der Bellen lobte die "bewährte Tradition einer funktionierenden Sozialpartnerschaft".

Zuletzt lud der Bundespräsident die vier Präsidenten der Sozialpartner 2018 zu sich, nachdem in allen vier Sozialpartnerorganisationen neue Vorsitzende gekürt worden waren. Nach dem Treffen am Donnerstag sprach sich Van der Bellen angesichts der bevorstehenden Wahlen für eine Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg aus. "Besonders in einem Wahljahr, das von vielen Krisen und Herausforderungen überlagert wird, ist eine stabile und vorausschauende Politik, die das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger Österreichs im Blick hat, wichtiger denn je", so der Bundespräsident in einer Stellungnahme. Österreich habe Krisen immer dann erfolgreich bewältigt, wenn über Parteigrenzen hinweg die Zusammenarbeit gesucht und gefunden wurde. Dazu habe auch die Sozialpartnerschaft immer wieder beigetragen, so Van der Bellen. (APA, 1.2.2024)