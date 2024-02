Stefanie Lamp ist Ottakrings neue Bezirksvorsteherin. SPÖ

Wien – Im 16. Wiener Gemeindebezirk ist es am Mittwoch zu einem Wechsel in der Bezirksvorstehung gekommen. Stefanie Lamp wurde vom Bezirksparlament einstimmig zur Nachfolgerin von Franz Prokop (beide SPÖ) gewählt, der sich nach 20 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedete. Angelobt wurde die mit 34 Jahren derzeit jüngste Bezirkschefin Wiens von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) persönlich. Lamp war bisher als Bezirksvorsteherstellvertreterin in Ottakring tätig. (APA, 1.2.2024)