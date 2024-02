Manuel Feller und die Kitzbühel-Rennen verhalfen dem ORF im Jänner zum Quotenhoch. AFP/JOE KLAMAR

Wien – Ein Plus bei ORF 1 trifft auf ein Minus bei ORF 2, während der Großteil der österreichischen Privatsender leichte Zugewinne verbucht. Das zeigen die Teletestdaten für Jänner. ORF 2 verlor 1,2 Prozentpunkte und kam auf 20,1 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (12+). ORF 1 legte einen Prozentpunkt gegenüber Jänner des Vorjahres zu und erzielte mit 14,9 Prozent Marktanteil den Jänner-Topwert seit 2015. Insgesamt blieb die ORF-Gruppe mit 38,3 Prozent Marktanteil stabil.

Die starke Performance von ORF 1 ist unter anderem auf die vielen Wintersporthighlights wie das Kitzbühel-Rennwochenende und die Nachtrennen in Schladming zurückzuführen, die Zuseherzahlen jenseits der Millionengrenze erzielten. Thematisch passend dazu startete die neue Serie "School of Champions", die sich dem Treiben in einem Eliteskiinternat widmet und auch bei jüngeren Zielgruppen hohe Marktanteile einfuhr. Das starke Auftreten des österreichischen Herrenteams bei der Handball-EM wie auch die neue Sendung "Maschek" sorgten ebenfalls für überdurchschnittliche Quoten. Knapp unter dem Marktanteilsschnitt performte dagegen die neue Rätselshow "Clever".

1,2 Millionen beim Neujahrskonzert

Auf ORF 2 strich das öffentlich-rechtliche Medienhaus in einer Aussendung etwa die Liveübertragung vom Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker hervor, das 1,2 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bei 57 Prozent Marktanteil fand. Der Start des neuen ORF-Korrespondentenmagazins "WeltWeit" brachte es auf rund 360.000 Zuseher bei 14 Prozent Marktanteil.

Servus TV legte auf 3,6 Prozent zu (plus 0,4 Prozentpunkte) und war damit erneut stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe (12+). Der Salzburger Sender punktete etwa mit Liveübertragungen von den Australian Open, die im Verlauf von über zwei Wochen über eine Million Tennisfans zu Servus TV lockten.

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) blieben mit 6,8 Prozent Marktanteil stabil. Auch die 10,6 Prozent Marktanteil in der fokussierten Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen bedeuteten keine nennenswerte Verschiebung. Stärkster österreichischer Privatsender bei den 12- bis 49-Jährigen war Puls 4 (4,3 Prozent Marktanteil), der mit Formaten wie "Pro und Contra", "Roadtrip Amerika 2" und dem Auftakt der neuen Staffel "2 Minuten 2 Millionen" punktete. ATV kam auf vier Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe, wobei der Sender traditionell in der Primetime mit Formaten wie "Bauer sucht Frau" oder "Teenager werden Mütter" zieht.

Online-Rekord mit ORF-TVthek und ORF On

Den stärksten Jänner seit Senderbestehen feierte ATV 2 mit 1,6 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen. Der Nachrichtensender Puls 24 steigerte sich in der Kernzielgruppe auf 0,7 Prozent Marktanteil.

Oe24.tv blieb sowohl in der Gesamt- als auch der Kernzielgruppe stabil. Der Sender der Mediengruppe Österreich verbuchte jeweils 0,9 Prozent Marktanteil.

Online verwies der ORF auf einen Rekord. Livestreams und Video-on-Demand-Angebote wurden rund 545 Millionen Minuten lang genutzt, was auch auf eine Gesetzesnovelle zurückzuführen ist, die längere Bereitstellungsdauern von Sendungen in der ORF-TVthek und bei ORF On wie auch mehr Bewegtbild auf ORF.at brachte. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sah sich mit Blick auf die Zahlen veranlasst, von einem erfolgreichen Start des von ihm wiederholt ausgerufenen "ORF für alle" zu sprechen. "Unsere Vielzahl von digitalen Innovationen wie etwa der Kinderkanal ORF Kids oder unsere neue Streamingplattform ORF oN beziehungsweise der massive Content-Ausbau in der TVthek-App werden sehr gut genutzt", wurde er zitiert. "Es zeigt sich, dass dem Publikum Qualität wichtiger ist als Querelen, denn die Menschen in Österreich lassen sich von den veröffentlichten negativen Meldungen über den ORF nicht beirren", meinte der ORF-Chef.

Bei Servus TV On zählten im Jänner die "Servus Nachrichten" mit 650.000 Views und die umstrittene Sendung "Der Wegscheider" mit 490.000 Views zu den meistgesehenen Formaten. Bei Joyn, der Streamingplattform der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe, zählt die Dating-Realityshow "Match in Paradise" zu den Hits. Aufgrund der hohen Nutzung im Onlinebereich soll die Show ab 12. Februar auch auf Puls 4 zu sehen sein. (APA, 1.2.2024)