Es war als Coup angekündigt, der die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid, dem wichtigsten Belastungszeugen im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, erschüttern sollte. Doch die Zeugenaussage von Herrn A., der am Mittwoch aus Moskau zugeschaltet war, hat bei vielen Beobachtern Kopfschütteln und Unglauben hervorgerufen – und könnte für Kurz und seinen Anwalt Otto Dietrich noch unangenehme Konsequenzen haben.

Kurz-Prozess

Die Zeugenaussage aus Moskau dürfte Ex-Kanzler Sebastian Kurz kaum geholfen haben. APA/EVA MANHART

Zwar schwächte A. seine in einer eidesstattlichen Erklärung aufgestellten Behauptungen über das, was Schmid ihm bei einem Treffen in Amsterdam angeblich erzählt hatte, im Zeugenstand deutlich ab. Aber angesichts zahlreicher offener Fragen wurden am Mittwoch auch Zweifel über alles laut, was A. dem Gericht erzählte.

Demnach habe ihm Schmid zu einem Zeitpunkt, in dem er bereits den Kronzeugenstatus bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) anstrebte, offen über seine Gespräche mit der Staatsanwaltschaft berichtet. Und das in einem angeblichen Bewerbungsgespräch für einen Chefposten in einem georgischen Ölunternehmen, für den Schmid die essenziellen Qualifikationen fehlen. Dass es keinerlei Unterlagen über die Bewerbung gibt und A. nicht erklären konnte, wie das Gespräch zustande gekommen war, bekräftigte die Zweifel an der Glaubwürdigkeit.

Anklagen drohen

Das Problem daran: Die Zeugenaussage wurde von Anwalt Dietrich organisiert, der auch an der Formulierung der Eidesstattlichen Erklärung in der Botschaft in Tiflis beteiligt war. Sollte nachgewiesen werden, dass die Aussagen falsch sind, dann drohten nicht nur dem Zeugen, sondern – falls sie dazu aufgefordert oder beigetragen haben – auch Kurz und Dietrich Anklagen, sagt die Strafrechtsexpertin Ingeborg Zerbes dem STANDARD.

Gegen den Zeugen könnte in Österreich wegen falscher Beweissausage ermittelt werden (§ 188 StGB), gegen Kurz und Dietrich wegen der Anstiftung (§ 12 2. Fall StGB) zur falschen Beweisaussage. Die Strafdrohung beträgt bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. "Wenn beide, Kurz und sein Anwalt, beteiligt sein sollten, dann droht ihnen der gleiche Strafrahmen", sagt Zerbes. Das Verfahren gegen den Zeugen könne auch in Österreich stattfinden, obwohl die Aussage in Moskau getätigt worden ist.

Nur noch ein "Eindruck"

Die Eidesstattliche Erklärung, in der A. behauptet, Schmid habe ihm gegenüber zugegeben, dass er gegenüber der WKStA nicht die Wahrheit gesagt habe, sei keine Zeugenaussage und falle daher nicht unter diese Regelung, sagt Zerbes. Diese Behauptung zog der Zeuge dann zurück und sprach nur von einem Eindruck, was kaum als Unwahrheit bewiesen werden könne.

Allerdings wirft auch die Zeugenaussage viele Fragen auf, vor allem der Grund, warum Schmid gegenüber wildfremden Menschen etwas sagen würde, dass seinen Kronzeugenstatus und damit seine gesamte Zukunft gefährdet. Aber selbst wenn dies keine weiteren Folgen für Kurz und Dietrich hat, dürfte die Episode vorerst der Verteidigung des Ex-Kanzlers wenig genützt haben. Man wartet nun gespannt auf die Befragung von Schmid am nächsten Prozesstag am 23. Februar. An diesem Tag ist auch der Partner von A., der sich am Mittwoch kurzfristig krank gemeldet hat, erneut vorgeladen. (Eric Frey, 2.2.2024)