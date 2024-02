Die UniCredit löst eine Wiener Tochtergesellschaft auf. REUTERS/Stefano Rellandini

Berichten des "Kurier" und "OE24" zufolge wird ein Tochterunternehmen des UniCredit-Konzerns in Wien bis zum Jahresende geschlossen. Die UniCredit Services GmbH war bisher für IT zuständig, von ihrer Auflösung sind 280 Mitarbeiter betroffen. Einer Stellungnahme aus dem Unternahmen nach wurde das Tochterunternehmen bereits großteils in die UniCredit Bank Austria integriert. 80 Angestellte können zur Bank Austria wechseln. Den verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde angeboten, in die Zentrale im italienischen Mailand wechseln. Für jene, für die das nicht in Frage kommt, würden mit dem Betriebsrat gemeinsam sozialverträgliche Lösungen gesucht. (red, 1.2.2024)