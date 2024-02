"Die Zeit ist ein sonderbares Ding": Figurine der Marschallin (nach 1911) aus "Der Rosenkavalier" von Hofmannsthal/Strauss. KHM-Museumsverband

Sein Hauptwohnsitz in Wien-Rodaun hatte Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) in eine Randlage versetzt. Besucher mussten, wollten sie dem Dichter ihre Aufwartung machen, ab 1901 die Beschwerlichkeiten eines Ausflugs auf sich nehmen. Es sind Briefe erhalten, in denen der Schöpfer der Elek­tra und des Rosenkavaliers Kollegen wie Arthur Schnitzler um ihr Erscheinen anbettelt: häufig vergeblich. 1916 besserten sich die Verhältnisse endlich. Hofmannsthal bezog eine prachtvoll ausgestattete Arbeitswohnung im Herzen Wiens, in der Stallburggasse 2.

Hier, gleichsam im innerstädtischen Vorzimmer von "Loris‘" Kunst, nimmt die wunderbar konzentrierte Schau Staging Hofmannsthal im Theatermuseum thematisch ihren Ausgang. Sie stellt ein Billett dar, das ohne große Voraussetzungen Eintritt verschafft in die Welt des Jubilars (150. Geburtstag).

Ein Parcours leitet über den "Prolog" des privaten Rückzugsorts in mehreren "Akten" hinüber in Traum- und Symbolwelten. Ausstattung diente Hofmannsthal nicht einfach dazu, Bildungsgüter auszustellen. In der Tiefe idealtypischer "Bühnen" öffnete sich für den sensibelsten aller Jahrhundertwendedichter ein Traumlabor. Symbole wie der Palastinnenhof der Elektra erzählen mehr über die psychische Zwangslage von Agamemnons Tochter als alle Verse, die sie spricht.

Hofmannsthal, der Bühnenpraktiker, wird zum besessen notierenden Dekorateur. Er sucht die Nähe zu Ausstattern wie Oskar Strnad und Alfred Roller. Nicht das kleinste Kostümdetail soll dem Zufall überlassen bleiben. Spätestens während seiner Zusammenarbeit mit Richard Strauss stürzt sich Hofmannsthal kopfüber in die Praxis.

Samt Fußschemel

Man kann das Edelrokoko des Rosenkavalier (1911) ablehnen: Am Vorabend des Ersten Weltkriegs hätten die Künstler nichts Besseres zu tun gehabt, als das zeltförmige Himmelbett einer erotisch geselligen Marschallin zu entwerfen – samt Fußschemel. Die Wahrheit ist eine andere. Hofmannsthals Zusammenwirken mit Dekorateuren ist ein Projekt der Wiederaneignung. Noch die Verfilmung des Rosenkavalier (1927, Regie: Robert Wiene) kündet vom Versuch, "Landschaft" und "Handlung" zu einem einzigen Traumgebilde zu verquicken.

Die retrospektive Erschaffung eines spätbarocken Kaiserreichs ist nicht reaktionär, sie macht die Psyche zur Bühne. Erst die Umwandlung der Wirklichkeit in Gebilde der Künstlichkeit hilft mit, Requisiten als Symbole zu lesen. Die wunderbar verdichtete Ausstellung der beiden Kuratorinnen Christiane Mühl­egger-Henhapel und Katja Kaluga schlägt einen Salto zurück. Und zeigt die Fotografien aus Hofmannsthals Versuchsfeld der Ästhetisierung, bis in die Fältchen des Wandbehangs. Hinzu kommen Figurinen, Modellskizzen, Notate. Wer jetzt noch einen langen Atem hat, macht sich an die neue, mehrere Hundert Seiten lange Lektüre der Biografie von Elsbeth Dangel-Pelloquin und Alexander Honold, Grenzenlose Verwandlung (S. Fischer). (Ronald Pohl, 2.2.2024)