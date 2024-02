19.40 REPORTAGE

Re: Die Papageientaucher-Patrouille auf Island Jedes Jahr kommen immer weniger Papageientaucher nach Island, um zu brüten. Die Jagdsaison auf die als gefährdet eingestuften Vögel wurde drastisch eingeschränkt, und viele Einheimische gehen auf Patrouille, um verirrte Küken von den Straßen zu retten. Bis 20.15, Arte

Will ihrem Sohn eine Freude machen, auch wenn die Voraussetzungen dafür alles andere als ideal sind: Louise Massin in "Loulou", Arte, 20.15 Uhr. Foto: La Onda Productions

20.15 KOMÖDIE

Loulou (F 2023, Emilie Noblet) Die chaotische Loulou (Louise Massin) ist alleinerziehende Mutter. Weil ihr Sohn die Sommerferien mit dem Vater verbringen will, verspricht sie dem Zehnjährigen einen Roadtrip zu den Schlössern der Loire – obwohl sie weder Geld noch Führerschein hat. Die mehrfach ausgezeichnete Komödie beruht auf einer gleichnamigen, ebenfalls von Arte ­koproduzierten Webserie. Bis 21.35, Arte

21.00 BAYERN-KRIMI

Kaiserschmarrndrama (D 2021, Ed Herzog) Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian ­Bezzel) ermittelt zuerst in einem, dann noch in einem zweiten Mordfall, in denen ­Joggerinnen erschlagen im Wald auf­gefunden wurden – hat es aber natürlich auch sonst wieder nicht leicht. Der mittlerweile siebente Teil der Rita-Falk-Bestsellerverfilmungen. Bis 22.30, One

20.15 RTL 2

Catch Me If You Can (USA 2020, Steven Spielberg) Frank W. Abagnale führt seine Um­gebung mit viel Raffinesse als Hochstapler an der Nase herum, und Steven Spielberg spielt gekonnt mit Genrekonventionen. Auch hier nicht, ohne sein Lieblingsthema vom Verlust der Familie unterzubringen. Einmal mehr gehören die Sympathien dem, der das ­Establishment austrickst: dem von Leonardo DiCaprio gespielten Frank W. ­Abagnale. Bis 23.05, RTL 2

22.40 MUSIKDOKU

Disco – Soundtrack eines Aufbruchs (1–3/3) Disco steht für dem Glamour der 1970er­-Jahre, für Dekadenz und Genuss. Die drei­teilige Dokumentationsreihe beleuchtet die Entstehung von Disco in den Schwarzen-, ­Latin- und Gay-Clubs im New Yorker Untergrund, den Aufstieg des Genres in den Mainstream Ende der 70er, den kurz darauf ­folgenden Niedergang – und die Wieder­geburt in Form von House Music. Bis 1.20, Arte

0.25 THRILLER

Diva (F 1981, Jean-Jacques Beineix) Ein Pariser Briefträger und Musikenthusiast bringt sich mit Bootleg-Aufnahmen einer von ihm verehrten Opernsängerin in Gefahr. Das stilisierter New-Wave-Ästhetik verpflichtete ­Regiedebüt von Jean-Jacques Beineix galt in den 80er-Jahren als Kultfilm. Bis 2.15, SWR

2.10 SHOW

Austrofreds Barcelona Austrofred begrüßt in seiner Show zwei Gäste, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben: den ­Liedermacher Nino Mandl alias Der Nino ­aus Wien und die Opernsängerin Ildikó ­Raimondi. Bis 3.00, ORF 3

3.20 ANIMATIONSSERIE

Anonyme Mütter: Perfect or fake? In der Animationsserie treffen sich überforderte Mütter in einer Selbsthilfegruppe. Bis 3.25, Arte