Serienreif-Podcast: Wie wird eine Serie gemacht? - Jährlich werden hunderte Serien produziert. Wie entsteht eine Serie? Wer entscheidet, welcher Stoff verfilmt wird? Welche Rolle spielt der Algorithmus?

Anja Pichler als Jennifer Tichy und Mara Romei als Vero Amos in der ORF-Serie "Biester". Foto: ORF/MR Film/Fabio Eppensteiner

"Adlerpost": "Tagespresse" macht sich über FPÖ-Beschwerde gegen "Spatzenpost" lustig - Mit einem Satirevorwort von Ex-"Exxpress"-Chefredakteur Schmitt: "Für selberdenkende Kinder, die sich nicht von dreckigen Linksmedien belügen lassen"

Geldtascherl statt Bankomatkarte: ORF-"Schauplatz" über den Kampf ums Bargeld - ORF-Reporterin Kim Kadlec über die Angst vor der Abschaffung von Scheinen und Münzen und die Schließung von Bankfilialen: "Nur Bares ist Wahres", Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2

"Schwäche zeigen ist stark": Paul Pizzera bei "Kratky sucht das Glück" - Zu Gast in der ORF-Talkshow, spricht der Kabarettist über Antriebslosigkeit und darüber, warum Therapie ein Privileg ist

Nehammer bei Puls 24: Slalom mit Milborn - Nach etlichen Auftritten war der Kanzler Gast von Corinna Milborn. Es war wie ein Skirennen auf batzweichem Untergrund

Bestellt: Katharina Schmidt fix als Chefredakteurin der "Wiener Zeitung" - Nur "aktive Redaktionsmitglieder" durften über die Besetzung mit abstimmen. Die Gewerkschaft prüft die Modalitäten rechtlich

Kontroverse: Manfred Klimeks Abgesang auf den Journalismus trifft Fake-Vorwurf - Österreichischer Fotograf und Autor sagt, seine Darstellung beruhe auf "bestem Wissen und Gewissen". Irrtum sei nicht ganz ausgeschlossen

TV-Quoten im Jänner: ORF 1 dank Sport und neuer Formate im Aufwind - ORF 2 baute ab – Privatsender mit leichten Zugewinnen – Servus TV legte auf 3,6 Prozent zu – Gesetzesnovelle sorgte im ORF für Online-Rekord

Tag 13 im Dschungel: Endlich die Zunge in den Hals - Mikes und Kims Liebesgeschichte geht in die dreitausendste Verlängerung, und Felix von Jascheroff musste das Camp verlassen

Neue Sendung: "Die Runde" mit Armin Wolf ergänzt ORF-"Pressestunde" - Der Polittalk startet am Sonntag um 11.05 Uhr auf ORF 2. Erste Gäste sind Thomas Hofer, Corinna Milborn, Cathrin Kahlweit und Michael Fleischhacker

Zweite Staffel: Thriller-Serie "Hijack" mit Idris Elba wird fortgesetzt Apple TV+ kündigt zweite Staffel an - Elba spielt wieder den Geschäftsmann Sam Nelson, der in erster Staffel mit Flugzeugentführern verhandelte

Switchlist: "The Mule", "Eco" und "Terminator 3", außerdem eine Reportage über die verrückteste Lotterie der Welt, eine Doku über das New York der Ratten und Anthony Hopkins in "The Father" - TV-Hinweise für heute Abend.

