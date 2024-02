Liebe Leserin, lieber Leser,

bisher waren die Verhältnisse klar: "Du sollst auf deinem iPhone keine fremden Dienste zum kontaktlosen Bezahlen verwenden." So sprach es Apple und beschränkte den Zugriff auf den dafür genutzten NFC-Chip auf das eigene Apple Pay. Tja, dann kam aber die EU mit ihrem Digital Markets Act und zwang Apple, die eigenen Systeme zu öffnen. Theoretisch könnten also heimische Banken ihre eigenen Bezahl-Apps entwickeln und auf das iPhone bringen. Doch die heimischen Banken wollen nicht so recht.

Bei der Diskussion über die Online-Sicherheit von Kindern gingen bei der Anhörung im US-Senat die Wogen hoch. Schon im Vorfeld besonders schlecht weggekommen ist dabei Facebook-Mutter Meta. Mark Zuckerberg wurde sogar vorgeworfen, dass seine Plattformen töten.

Außerdem widmen wir uns einmal mehr dem Thema Feststoff-Akkus und der Frage, warum die Entwicklung des heiligen Grals der E-Mobilität so lange dauert.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

