Bryan Zaragoza von Granada nach München. IMAGO/Jose Breton

München/St. Pölten/Dortmund/Athen – Der Wechsel des spanischen Offensivspielers Bryan Zaragoza vom FC Granada zum FC Bayern schon in diesem Winter ist perfekt. Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, schließt sich der 22-Jährige zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende dem von Verletzungssorgen geplagten deutschen Fußball-Rekordmeister an. Danach greife die Vereinbarung mit Zaragoza aus dem Dezember vergangenen Jahres. Dieser Vertrag läuft dann bis zum 30. Juni 2029.

Zaragoza sollte eigentlich erst im Sommer für rund 13 Millionen Euro nach München wechseln. "Im Fußball muss man immer flexibel sein, und so haben wir aufgrund der aktuellen Situation noch einmal reagiert. Bryan sieht seine Zukunft beim FC Bayern - diese Zukunft beginnt eben schon jetzt", erklärte der österreichische Sportdirektor Christoph Freund.

Die Bayern verpflichteten zudem den 16-jährigen schwedischen Junioren-Nationalspieler Jonah Kusi-Asare von AIK Stockholm. Der Stürmer habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, teilten die Bayern ohne exakte Laufzeit mit. Kusi-Asare werde vorerst Spielpraxis bei der U19 sammeln. In Schweden war der Youngster bei den AIK-Profis in dieser Saison bereits in vier Erstligaspielen zum Einsatz gekommen. Freund bescheinigt dem fast zwei Meter großen Angreifer, Sohn von Ex-GAK-Profi Jones Kusi-Asare, ein "enormes Potenzial".

Borussia Dortmund hat indes den österreichischen U17-Nationalspieler Thierry Fidjeu-Tazemeta von der Akademie St. Pölten verpflichtet. Wie die Dortmunder am Donnerstag mitteilten, soll der 16-jährige, 1,92 m große Stürmer zunächst in der U17 des BVB in der B-Junioren-Bundesliga West Tore schießen. Lars Ricken, Leiter des BVB-Nachwuchsleistung, freute sich über den Coup, man sei "in Konkurrenz mit deutlich finanzstärkeren Vereinen aus Europa" gestanden.

Thierrys gleichnamiger Vater stammt aus Kamerun, war Teamspieler von Äquatorialguinea und kickte jahrelang (u.a. von 2005 bis 2008 und von 2012 bis Anfang 2014) bei mehreren österreichischen Klubs, mit Austria Kärnten bestritt er 29 Bundesliga-Spiele.

Sturm Graz hat Bryan Teixeira leihweise an den deutschen Zweitligisten 1. FC Magdeburg abgegeben. Der 23-jährige Stürmer, der aktuell für die Kapverden beim Afrika Cup spielt, kam im Herbst zu zehn Bundesliga-Einsätzen und blieb dabei ohne Tor. "Bryan braucht für seine Weiterentwicklung mehr Spielzeit, als wir ihm aktuell garantieren können - daher sind wir seinem Wunsch nach einer Veränderung auch nachgekommen", erklärte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Der Tabellenzweite hatte davor bereits Mittelfeldspieler Vesel Demaku (SCR Altach) und Stürmer Mohammed Fuseini (Randers FC/DEN) verliehen.

Der Wiener Robert Ljubicic ist vom kroatischen Meister Dinamo Zagreb nach Griechenland zu AEK Athen gewechselt. Das teilte der griechische Liga-Zweite am Donnerstag mit. Linksverteidiger Ljubicic, der im Sommer 2022 von Rapid nach Kroatien gegangen war und sich gegen den ÖFB und für das kroatische Nationalteam entschieden hat, unterschrieb in Athen einen Vertrag bis 2029. Über die Höhe der Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht.

Damit wird Ljubicic, der mit Dinamo Zagreb einmal den Meistertitel sowie zweimal den nationalen Supercup gewann, in Griechenland neuer Teamkollege von ÖFB-Tormann Cican Stankovic. Zuletzt hatte der 24-Jährige seinen Stammplatz bei Dinamo verloren.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Diadié Samassékou bis zum Ende der Saison an den spanischen Erstligisten FC Cadiz verliehen, teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Der 28-jährige Mittelfeldspieler und malische Nationalspieler hat im Kraichgau noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Samassékou war im Sommer 2019 von RB Salzburg zu den Hoffenheimern gekommen und bestritt bisher 79 Bundesliga-Spiele. In der Saison 2022/23 war er bereits an Olympiakos Piräus verliehen. (APA, dpa, red, 1.2.2024)