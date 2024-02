Die Medien spekulieren über die bevorstehende Entlassung des Oberbefehlshabers. Die Ukraine will ein russisches Kriegsschiff versenkt haben und droht mit mehr Angriffen auf Russland

Gerüchte über eine Ablöse des ukrainischen Armeechefs Walerij Saluschnyj wollen nicht abreißen. REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

Kiew – Mitten in Spekulationen um seine bevorstehende Entlassung hat der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj in einem Meinungsartikel massive Probleme bei der Versorgung angesprochen. "Wir müssen mit einer verringerten militärischen Unterstützung durch entscheidende Verbündete fertig werden, die mit ihren eigenen politischen Spannungen zu kämpfen haben", schrieb der General in einem Gastbeitrag den auf der Webseite des US-Fernsehsenders CNN veröffentlicht wurde.

Die Bestände der Partner an Raketen, Flugkörpern für Flugabwehrsysteme und Artilleriemunition neigten sich aufgrund der intensiven Kampfhandlungen in der Ukraine dem Ende entgehen. Zudem gebe es einen globalen Mangel an Treibladungen.

Mobilmachungsmaßnahmen

Russland hat seinen Worten nach Vorteile bei der Mobilmachung von Soldaten. Ohne unpopuläre Maßnahmen seien die staatlichen Institutionen der Ukraine nicht in der Lage, diesen Nachteil auszugleichen. Aktuell wird im ukrainischen Parlament dabei bereits der zweite Gesetzentwurf der Regierung über verschärfte Mobilmachungsmaßnahmen diskutiert. Ebenso gebe es aufgrund rechtlicher Beschränkungen Produktionsengpässe unter anderem bei Munition in der eigenen Rüstungsindustrie. "Das vertieft die Abhängigkeit der Ukraine vom Nachschub der Verbündeten", unterstrich Saluschnyj.

Er forderte, innerhalb der nächsten fünf Monate ein neues staatliches System zur technologischen Aufrüstung zu schaffen. Dabei gehe es vor allem um ferngesteuerte Systeme zur Verringerung von eigenen Verlusten. Die Ausbildung der Soldaten müsse zudem an neue Möglichkeiten und die existierenden Einschränkungen angepasst werden. Auf die seit Montag in ukrainischen und internationalen Medien kursierenden Gerüchte über Meinungsverschiedenheiten mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine mögliche Entlassung ging der General nicht ein. Ebenso gab es keine Einschätzungen zu den Entwicklungen entlang der gut 1.000 Kilometer langen Frontlinie.

Die Ukraine wehrt seit fast zwei Jahren mit massiver westlicher Rüstungs- und Finanzhilfe eine russische Invasion ab. Saluschnyj werden dabei erhebliche Verdienste bei der erfolgreichen Verteidigung der Hauptstadt Kiew und der Rückeroberung von Gebieten in der Ost- und Südukraine zugeschrieben.

Zwei Franzosen getötet

Indes sind im südukrainischen Gebiet Cherson nach offiziellen Angaben zwei freiwillige Helfer aus Frankreich durch russischen Beschuss getötet worden. "Drei weitere Ausländer haben leichte Verletzungen erlitten", informierte der Militärgouverneur Olexander Prokudin am Donnerstag. Auch ein ukrainischer Helfer sei verletzt worden.

Bisher gibt es wenig weitere Details. Beschossen wurde demnach die Kleinstadt Beryslaw. Diese hatten die Ukrainer erst im Herbst 2022 im Zuge ihrer Gegenoffensive aus russischer Besetzung befreit. Allerdings liegt Beryslaw am Ufer des Dnipro-Flusses, der an dieser Stelle die Frontlinie bildet. Daher wird die Stadt regelmäßig von russischer Seite aus beschossen.

Kiew will Kriegsschiff versenkt haben

Im Schwarzen Meer will die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Marine derweil einen weiteren Erfolg erzielt haben. In der Nacht auf Donnerstag sei das Raketenschiff Iwanowets durch mehrere Seedrohnen versenkt worden, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Donnerstag mit. Der Angriff sei an der Westküste der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim erfolgt. Der Militärgeheimdienst (HUR) veröffentlichte auch ein bisher unverifiziertes Video, auf dem zu sehen war, wie sich ein kleineres Wasserfahrzeug dem russischen Schiff nähert. Daraufhin kommt es zu einer großen Explosion, nach der das Schiff zu kippen und unterzugehen scheint.

Moskau äußerte sich zunächst nicht. Der dem russischen Militär nahestehende Telegram-Kanal Rybar allerdings berichtete, dass die Ukraine in der Nacht im betreffenden Gebiet mit Seedrohnen angegriffen habe. "Vier von ihnen wurden von russischen Matrosen, die auf dem See Donuslaw patrouillierten, entdeckt", hieß es. Die Matrosen hätten das Feuer eröffnet. Ein Boot sei "beschädigt" worden.

Angriffe auf Russland

Die Ukraine droht nun mit der Ausweitung ihrer Angriffe auf Russland. "Die Zahl der Angriffe auf die russische Infrastruktur wird wahrscheinlich zunehmen", kündigte HUR-Chef Kyrylo Budanow an. Es sei "nützlich", dass die russische Zivilbevölkerung "die Realität des Krieges" sehe, erklärte er CNN. Als mögliche Angriffsziele nannte Budanow die wichtigsten "kritischen und militärischen Infrastrukturen in Russland".

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten die Angriffe auf Russland verstärkt und sich dabei besonders auf Grenzregionen wie Belgorod konzentriert. Am 30. Dezember waren dort bei einem Angriff laut russischen Angaben 25 Menschen getötet und hunderte verletzt worden. In der Nacht auf Donnerstag schoss Russland eigenen Angaben zufolge elf ukrainische Drohnen über dem Grenzgebiet zur Ukraine ab.

Biden dankt EU

Der Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs ist am Donnerstag mit einer überraschend raschen Einigung auf zusätzliche Ukraine-Hilfszahlungen in Höhe von 50 Milliarden Euro zu Ende gegangen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán gab sein Veto gegen die Zahlungen schon vor Gipfelbeginn auf. Die weitere Freigabe wegen Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefrorener EU-Gelder für Ungarn seien nicht Teil des Deals, betonte Ratspräsident Charles Michel nach dem Gipfel.

US-Präsident Joe Biden hat sich nach Angaben seines Sprechers John Kirby bei Kommissionschefin Ursula von der Leyen für die Unterstützung der Ukraine bedankt. Diese sei jedoch kein Ersatz für die US-Hilfen, für deren Aufstockung sich die US-Regierung im Kongress einsetzt. (APA, red, 1.2.2024)