Am 8. Februar heißt es wieder: Alles Walzer! APA/ Roland Schlager

Pro: So tanzt die Republik

Österreich ist eine Bühne, deren oft unfreiwillig humorbegabte Darstellerinnen und Darsteller ihre Rollen wie die Unterhosen wechseln (hoffentlich!): Da ist die Arroganz, die, zu tief ins Sektglas gelugt, schnell ins Trübsinnige kippt (oder umgekehrt); da ist der Dilettantismus, der, richtig verkauft, als Authentizität durchgeht; da ist das Aufschneiderische, das Heiratsschwindlerische und das Protzige; da sind die Lackaffen, die Schöngeister und Ungeister. Und ihr bestes Stück geben all diese illustren Gestalten am jährlichen Ball der Wiener Staatsoper.

Als Widerhall des Alt-Wiener Mottos "Der Kongress tanzt" ist dieser zu Recht völlig überteuerte und in echt wahrscheinlich eh gar nicht so leiwande (ich war ja noch nie dort) Jahrmarkt der Eitelkeiten aus dem in aller Welt beachteten hiesigen Traditionenschatz nicht wegzudenken. Schon aus Imagegründen muss und soll es diesen Ball geben. Punkt. Und wenn das hedonistische Treiben schon nicht wie beim Wiener Kongress 1814 durch einen Napoleon gestört wird (Gott bewahre!), sondern durch Klimaschützer, Demos oder hineingeschummelte Provokateure: na umso besser. Was für ein Theater, was für eine Hetz!

Und lässt man den Spaß kurz beiseite, erfüllt der Ball auch seine demokratiepolitische Aufgabe. Es entstehen dort nämlich Bilder. So bekommen wir live mit, welcher Immobilienmagnat welchem Kanzler in spe oder a.D. eine Hand zu viel ausstreckt. Ganz ohne Videofalle, auf offener Bühne. Siehe: So tanzt die Republik. (Stefan Weiss, 2.2.2024)

Kontra: Money for Nothing

Klar kann man auf einen Ball gehen. Die Jäger gehen zum Jägerball, die Steirer zum Steirerball, die Maturanten zum Maturaball und so weiter; soll sein, dafür wurde der Fasching erfunden.

Aber zum Opernball kommen ja nicht Opern, sondern ein oft eher kulturfern wirkendes Publikum, das in seiner eitlen Selbstbezogenheit einen Affront gegen den hierzulande hauptgemeldeten Durchschnittsverdiener darstellt. Klar, man kann sich denken, selbst schuld, wenn so ein Großkopferter für sich und seine um viel Geld restaurierte und hochtoupierte Entourage 25.000 Euro für eine Loge in der Größe einer öffentlichen WC-Kabine ablegt, in und vor der ein Gequetsche herrscht wie in der ersten Reihe eines Harry-Styles-Konzerts. Und natürlich scheint sich der Opernball durch manche Besucher aus der Politik als gesellschaftlich relevant zu legitimieren.

Andererseits: An Repräsentation mangelt es in Österreich nicht. Und das Geld, das dort für Sprudel, Trottelfrisuren und zu dick aufgetragene Schminke aus dem Fenster geworfen wird, wäre anderswo besser investiert, dringender notwendig. Stichwort soziale Gerechtigkeit. Gerade Politiker, deren Job es wäre, die bleierne Teuerung und die weit überm Schnitt liegende hiesige Inflation zu bekämpfen, will man dieser Tage nicht sehen, wie sie die Zähne blecken und auf geistfreie Society-Reporter-Fragen niveauadäquate Antworten geben. Antworten, die zweifeln lassen, ob der- oder diejenige überhaupt je die Erfahrung einer Matura und eines damit einhergehenden Maturaballs gemacht hat. (Karl Fluch, 2.2.2024)