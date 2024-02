Mike sagte Kim deutlich, was er von ihr will, und die coole Lucy holte viele Sterne

Der viele Regen macht wohl mürbe. Auch jetzt, da die Sonne wieder scheint, wird es nicht heiter. Die Kleidung ist nass, das Trocknen der Wäsche wird zum Streitthema. Es geht um so existenzielle Fragen wie: Wer darf was wohin hängen, wer hat seine Wäsche zuerst weggeräumt?

Es geht aber auch um andere, nicht weniger existenzielle Dinge wie die Zukunft nach dem Camp. Immer wieder erwähnt Selbstvermarkter Tim seine neue Single. Das nervt und wird auch Fabio zu viel des Guten. "Tim ist hier für Promotion, finanziell hat er das nicht nötig. Eine Promo-Tour. Mit Vorsicht zu genießen", sagt er. Aber sind sie nicht alle hier, um ihre Reichweite zu erhöhen? "Wir machen das zwar alle, seien wir mal ehrlich", spricht Felix aus, warum sie sich die Zeit hier im Dschungel antun.

Lucy hat Spaß. Foto: RTL

"Ich will nichts von dir"

Aber nicht nur Tim nervt. Kim hat wieder die Mike-Leyla-Platte drauf. Anstrengend. Das sieht auch Mike so: "Immer wieder die gleiche Leier." Und er sagt Kim klar, was er will und was er nicht will: "Du bist mir egal. Ich will nichts von dir." Kim will das nicht glauben.

Was tut sich zwischen den beiden Turteltäubchen? "In seinen Augen sieht man Reinheit. Eine ehrliche Seele", sagt Leyla über Mike. Nun ja, man wird sehen. Und was denkt Leyla über Kim? "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen berechnenden Menschen kennengelernt." Sie könne auch nicht mehr in ihr hinterhältiges Gesicht sehen. "Bei ihr ist alles fake", so Leyla über Kim. Und sie sagt auch so schöne Sätze wie "Die Kotze hängt schon auf halb acht".

"Ich will nichts von dir": Mike drückt sich gegenüber Kim recht klar aus. Foto: RTL

Kim muss gehen

Lucy macht ihre Sache gut bei der "Reparatortur"-Prüfung im unterirdischen Wartungsschacht, fünf von sechs Sternen. Nicht schlecht. "Das war so eine tolle Prüfung, da bin ich an meine Grenzen gekommen."

Was war noch so? Felix wurde ja am Vortag rausgewählt, beim Abschied gab es freilich ein paar Tränen, traurig war vor allem Lucy. Er redet sich seinen Rausschmiss schön: "Ich glaube, dass die Zuschauer nicht mehr auf Echt stehen. Ich habe mich nicht verstellt." Und wer musste am Tag 14 dran glauben und gehen? Es ist KIM!!! Wir werden auf Sätze wie "Auch die Sonne ist enttäuscht von uns, sie geht direkt weg" verzichten müssen. (Astrid Ebenführer, 2.2.2024)