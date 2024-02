Für Mark Zuckerberg ist das "Metaversum" eine Wette auf die Zukunft. AFP/JOSH EDELSON

Dank robuster Werbeeinnahmen steigerte Meta, der Mutterkonzern von Facebook, Whatsapp und Instagram, seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal überraschend stark um ein Viertel auf 40,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag mit 5,33 Dollar je Aktie ebenfalls über den Prognosen. "Dies war eines der beeindruckendsten Quartale - sowohl an sich als auch im Vergleich zu den Erwartungen", lobt Analyst Mark Mahaney von der Investmentbank Evercore ISI.

Analystin Debra Aho Williamson wist darauf hin, dass die von Firmenchef Mark Zuckerberg vorangetriebenen Technologien Metaversum (bzw. Virtual Reality (VR)) und Künstliche Intelligenz (KI) bislang kaum Geld in die Kasse spülten. "Meta ist immer noch ein Social-Media-Unternehmen, das fast alle seine Einnahmen aus Werbung bezieht, und die Werbekunden lieben Meta nach wie vor." Die Google-Mutter Alphabet hatte vor einigen Tagen enttäuschende Erlöse aus Online-Anzeigen bekannt gegeben.

Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums will Meta erstmals eine Dividende ausschütten. Die Eigner sollen 0,5 Dollar je Aktie erhalten, teilte die Facebook-Mutter am Donnerstag mit. Außerdem wolle sie weitere Anteilsscheine im Volumen von 50 Milliarden Dollar zurückkaufen. Meta-Papiere stiegen daraufhin im nachbörslichen US-Handel um etwa 14 Prozent.

Hohe Ausgaben für KI und das "Metaversum"

Meta steckt Milliarden in KI und die virtuelle Welt Metaversum. Dazu kauft die Firma unter anderem bei Nvidia und anderen Anbietern Hunderttausende Spezialchips für die notwendigen Hochleistungsrechner auf. Vor einigen Tagen hatte Zuckerberg in einem Blogbeitrag geschrieben, dass die dritte Version des firmeneigenen Sprachmodells Llama, mit dem Meta ChatGPT Konkurrenz machen will, derzeit trainiert werde.

Wegen der anhaltend hohen Investitionen, die der Konzern für das laufende Jahr auf 94 bis 99 Milliarden Dollar veranschlagt, werde der operative Verlust der Sparte "Reality Labs", in der unter anderem die Entwicklung von Metaverse und KI gebündelt sind, "signifikant steigen". Allerdings verbuchte dieser Geschäftsbereich dank eines starken Absatzes der Datenbrille "Quest" einen Rekordumsatz von 1,1 Milliarden Dollar, etwa ein Viertel mehr als erwartet.

"KI" als beliebtes Schlagwort

Das Thema KI spielt bei vielen Unternehmen eine große Rolle. Von den im US-Leitindex S&P 500 notierten Firmen haben knapp 40 Prozent bei den Pressekonferenzen zu ihren Geschäftszahlen diese Technologie erwähnt. Dies ergab eine Prüfung der Mitschriften durch die Nachrichtenagentur Reuters. Spitzenreiter waren Microsoft und die Google-Mutter Alphabet, wo jeweils mehr als 50 Mal die Begriffe "KI" oder "Künstliche Intelligenz" auftauchen. (Reuters, 2.2.2024)