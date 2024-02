Das Reiseportal Booking.com hat im Rahmen seiner Traveller Review Awards 2024 die gastfreundlichsten Städte und Regionen der Welt analysiert. Als Datengrundlage dienten mehr als 300 Millionen Gästebewertungen des Portals.

Die Top Ten weisen dabei die meisten Unterkünfte auf, die von Reisenden für ihre erstklassige Gastfreundschaft und ihren Service gelobt wurden. Um überhaupt in das Ranking aufgenommen zu werden, mussten die Städte und Regionen eine überdurchschnittliche Anzahl an Gewinnerunterkünften vorweisen.

Und das sind die gastfreundlichsten Städte der Welt laut Booking.com:

1. Arraial d'Ajuda, Brasilien

Wird für seine ruhige Atmosphäre geschätzt: Arraial d'Ajuda. Getty Images/iStockphoto

Die Stadt liegt südlich von Porto Seguro und gilt als eines der besten Strandreiseziele Brasiliens. Denn hier ist es noch nicht so überlaufen. Reisende schätzen besonders die ruhige Atmosphäre sowie die Strände. Neben den Stränden ist auch die Architektur beliebt, die bunten Häuser sind ein beliebtes Fotomotiv. Außerdem findest du hier die Nossa Senhora d'Ajuda, eine der ältesten katholischen Kirchen Brasiliens.

2. Ermoupoli, Griechenland

Die griechische Stadt Ermoupoli kommt auf den zweiten Platz der gastfreundlichsten Städte der Welt. Sie ist die Hauptstadt von Syros, einer Kykladen-Insel in der Ägäis. Im Gegensatz zu anderen Städten der Region findet man hier einen venezianischen Stadtkern mit neoklassizistischer Architektur. Direkt am Rand der Stadt findet man malerische Strände.

3. Viana do Castelo, Portugal

Ein traditioneller Umzug in Viana do Castelo. EPA/ESTELA SILVA

Die Küstenstadt Viana do Castelo in Portugal ist ebenfalls unter den Top 3. Sie befindet sich im Norden des Landes, etwa eine Autostunde von Porto entfernt. Besonders beeindruckend sind hier die Architektur sowie die religiösen Stätten. Das Maritime spielt in Viana do Castelo eine große Rolle, und so gibt es unter anderem ein Schifffahrtsmuseum mit dem Museumsschiff Gil Eannes. Außerdem ist die Stadt besonders beliebt bei Surf-Fans und Wassersportlerinnen, da hier stets ein verlässlicher Wind pfeift.

4. Daylesford, Australien

In Australien hat es die idyllische Stadt Daylesford ins Ranking der gastfreundlichsten Städte geschafft. Die Stadt liegt etwa 113 Kilometer von Melbourne entfernt und ist für ihre natürlichen Mineralquellen und die lebendige Kunstszene bekannt. Auch für einen Spaurlaub wird die Stadt gerne angesteuert. Die Landschaft zeichnet sich durch Seen, Wälder und im Sommer leuchtende Lavendelfelder aus. Ein Highlight ist der Botanische Garten Wombat Hill auf dem Gipfel eines erloschenen Vulkans.

5. Grindelwald, Schweiz

Die Jungfraubahn bringt Besucherinnen und Besucher auf das Jungfraujoch. REUTERS/Arnd Wiegmann

Grindelwald liegt im Herzen der Schweizer Alpen und auf Rang 5 des Rankings. Es begeistert Reisende offensichtlich nicht nur mit der Natur, sondern auch mit seiner Gastfreundlichkeit. Eiger und Jungfrau sind hier zu finden, außerdem ist das im Winter schneebedeckte Grindelwald ein beliebter Ort für Wintersportfans. Mit der Zahnradbahn kann man hinauf auf das Jungfraujoch fahren. Im Sommer ist die Region ein beliebtes Wanderziel.

6. Moab, USA

Der Arches National Park nahe Moab. AP/Spenser Heaps

Der US-Bundesstaat Utah begeistert Reisende nicht nur mit seiner atemberaubenden Natur, auch die Gastfreundschaft wird hier positiv hervorgehoben. Das gilt zumindest für den Ort Moab. Hier findet man rote Felsformationen und natürliche Sandsteinbögen. In der Nähe von Moab liegen die beiden Nationalparks Arches und Canyonlands. Ganz in der Nähe ist außerdem der Colorado River, der sich mit dem Kajak oder Paddelboot befahren lässt.

7. Uzés, Frankreich

Uzés mitten in der Provence kommt auf Rang 7 der gastfreundlichsten Städte der Welt. Die südfranzösische Stadt hat sich ihr mittelalterliches Flair erhalten. Besonders beliebt bei Reisenden ist ein Besuch im Herzogspalast, in der Hauptkathedrale sowie ein Spaziergang zum lebendigen Stadtplatz Place aux Herbes. Die Stadt ist voll von Kunsthandwerksläden und Galerien und ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in die malerische Provence.

8. Mazatlán, Mexiko

Strand von Mazatlán. APA/AFP/STR

Ebenfalls als besonders gastfreundlich gilt die mexikanische Stadt Mazatlán am Golf von Kalifornien, direkt gegenüber von Cabo. Reisende schwärmen hier von den traumhaften Stränden und dem mexikanischen Essen. Die Häuser der Stadt sind in lebendigen Farben gestrichen. Als Highlight der Stadt gilt die Hauptpromenade Malecón. Die Promenade führt Besucherinnen und Besucher direkt an der Pazifikküste entlang. Auf 21 Kilometer Länge gibt es schroffe Felsen, hohe Klippen und historische Gebäude zu entdecken.

9. Jaisalmer, Indien

Der Gadisar-See in Jaisalmer. APA/AFP/SEBASTIEN BERGER

Jaisalmer ist nicht nur gastfreundlich, sie wird auch als Goldene Stadt bezeichnet und ist vor allem für ihren gelben Sand und ebenso gelben Sandstein bekannt. Er findet sich überall in der Architektur der Stadt wieder. Jaisalmer liegt im westindischen Bundesstaat Rajasthan. Die bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt ist die Festung Jaisalmer, die sieben Tempel umfasst und von der Unesco zum Welterbe ernannt wurde.

10. Fujikawaguchiko, Japan

Die Top Ten werden von der japanischen Stadt Fujikawaguchiko abgerundet. Sie ist ein viel fotografierter Ort, liegt sie doch am Fuße des Berges Fuji. Die Stadt gilt als Tor zur Region Fünf-Fuji-Seen. Man kann von hier aus unter anderem viele heiße Quellen besuchen oder auch die Kachi-Kachi-Seilbahn hinauf zur Aussichtsplattform des Bergs Tenjō nehmen, um einen guten Ausblick auf den Berg Fuji zu haben. In der Stadt selbst findet man das Kubota-Itchiku-Kunstmuseum, das der Kunst des Seidefärbens gewidmet ist.

Die gastfreundlichsten Regionen der Welt 2024 sind:

Zum siebenten Mal in Folge stellt Italien die meisten Preisträger, gefolgt von Spanien, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich, das um zwei Plätze auf den fünften Rang vorrückt. Polen, Brasilien, die Vereinigten Staaten, Kroatien und Portugal runden die Top Ten ab. (red, 2.2.2024)