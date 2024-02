Die Baustelle vom geplanten Lamarr-Kaufhaus auf der Wiener Mariahilfer Straße. APA/HELMUT FOHRINGER

Nun tritt ein, was bereits erwartet worden ist: Jene Gesellschaft, die auf der Wiener Mariahilfer Straße ein Vorzeigekaufhaus samt Hotel errichten wollte, meldete Konkurs an. Das gab der Gläubigerschutzverband KSV 1870 Freitagfrüh bekannt.

Es geht um die Gesellschaft namens Mariahilfer Straße 10–18 Immobilien GmbH, deren Unternehmensgegenstand laut KSV die Errichtung und Entwicklung dieses vermeintlichen Vorzeigeprojekts der Signa-Gruppe ist. Die Signa Prime hält 50 Prozent an der Gesellschaft (über die Prime Capital Invest GmbH), die zweite Hälfte halten die thailändischen Partner von Signa über die Skyred Holding 9 in Luxemburg.

Kaufhaus sollte 2025 stehen

Eigentlich war der Plan gewesen, das Prestigeprojekt im kommenden Jahr fertigzustellen, derzeit ruht die Baustelle. Der Riesenkran der Baustelle steht seit vielen Wochen still, einen formalen Baustopp gibt es freilich nicht, wie zuletzt im Rathaus erklärt wurde. Das Kaufhaus ist nach Hollywood-Diva Hedy Lamarr benannt, einer Wienerin. Es sollte, auf Wienerisch gesagt, alle Stückerln spielen, betreiben sollte es die deutsche KaDeWe Group, die ebenfalls Signa und der thailändischen Central Group gehört. KaDeWe hat bereits Insolvenz angemeldet, die deutschen Kaufhäuser sollen weiterbetrieben werden.

Auf dem Riesenareal war das Stammhaus des Möbelkonzerns Leiner (später: Kika/Leiner) gestanden, das René Benko erstanden hatte, bevor er den gesamten Möbelhändler übernommen hat. Die Übernahme der Kaufhauses durch die von Benko gegründete Signa-Gruppe in der Ära von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war turbulent gewesen, wie man aus diversen Chats rund um Thomas Schmid und Benko und etlichen anderen weiß. Im Sommer 2023 hat Signa die Möbelhandelsgruppe Kika/Leiner an Hermann Wieser verkauft, in der Folge wurde Insolvenz angemeldet.

Verpfändete Liegenschaft

Auf der Liegenschaft lastet ein Pfandrecht in der Höhe von 390 Millionen Euro zugunsten von Bank Austria (295 Millionen Euro) und RLB Oberösterreich (95 Millionen Euro).

Die Gesellschaftsverhältnisse sind auch in diesem Fall komplex, denn neben der genannten Immobiliengesellschaft, für die nun Konkurs angemeldet wird, gibt es auch noch die Mariahilfer Straße 10–18 Betriebs Holding GmbH, die sozusagen eine leere Hülle ist und de facto keinen Wert repräsentiert. Sie gehört der Signa Holding, die ja wie ihre Töchter Signa Prime und Development bereits insolvent ist. (gra, 2.2.2024)